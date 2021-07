Kommentar

Tanzhaus-Podium: Bitte mehr von diesen Debatten!

Plus Die Podiumsdiskussion war trotz der Absage der Bürgerbegehren-Initiatoren ein Erfolg. Denn trotzdem kamen alle Seiten zu Wort.

Von Thomas Hilgendorf

Allzu gerne spricht man von Sternstunden. Demnach müsste es so viele davon geben wie Sand am Meer in unserer Demokratie. Im lokalen Sinne war die Podiumsdiskussion der Vertreter des „Neuen Forums Tanzhaus“ aber ein solches Highlight. Obwohl die Vertreter des Bürgerbegehrens sowie die Sanierungsbefürworter unter den Stadträtinnen und -räten nicht dabei waren auf dem Podium, ließen die zwei Stunden ein freiheitlich fühlendes Herz höher- schlagen: Die eigenen Argumente wurden sachlich-ruhig präsentiert, keineswegs polemisch – die Argumente der Gegenseite indes nicht abgetan oder gar lächerlich gemacht. Thomas Krepkowski verstand es wiederholt, auch Gegenargumente als zutreffend zu benennen, wo dies seiner Meinung nach zutraf. So viel Respekt sucht man in der Politik oftmals vergebens.

