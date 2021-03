16.03.2021

Kommt ein neuer Radweg von Wörnitzstein Richtung Harburg?

Plus Die Strecke von Wörnitzstein nach Ebermergen gilt als gefährlich, nicht nur für Radfahrer. Doch der Bau könnte sich als Geduldsprobe erweisen.

Von Thomas Hilgendorf

Die Pläne hören sich hochtrabend an im Landkreis Donau-Ries sowie in den Städten der Region – nachdem das Thema jahrelang ein Mauerblümchendasein gefristet hat, gilt das Radfahren längst nicht mehr als Öko-Nische oder neuer Trend. Radeln ist Teil der Verkehrswende, kaum eine Kommune, die nicht „fahrradfreundlich“ sein will. In Donauwörth hat man sich der Entwicklung des Radverkehrs einmal mehr mit einem neuen Projekt angenommen, der viele Ausflügler und Radpendler begeistern dürfte: einem Radweg zwischen Wörnitzstein und Ebermergen entlang der Gemeindeverbindungsstraße. Dennoch ist schon jetzt klar, dass der Bau noch einiges an Hürden zu bewältigen haben wird.

Ein Radweg dort wäre mehr als nur ein Sahnehäubchen für die Freizeitgestaltung

Der Radbeauftragte der Stadt, Andreas Reiner, machte jüngst im Umwelt- und Werksausschuss klar, warum ein Radweg zwischen dem Stadtteil Wörnitzstein und dem benachbarten Ebermergen mehr als ein Sahnehäubchen für die Freizeitgestaltung sein soll: „Aus radverkehrstechnischer Sicht ist diese Situation (dass es keinen Radweg gibt; Anm. d. Red.) äußerst ungünstig, da diese Strecke sehr stark als Schleichweg von Harburg nach Donauwörth genutzt wird und überdies unsicher ist.“ Diese „Ausweichstrecke“ für viele Bedienstete des Donauwörther Airbus-Werks ist zudem schmal und in teils sehr schlechtem Zustand. Kürzlich wurde seitens des Bundes das Förderprogramm „Stadt und Land“ ins Leben gerufen, welches den Ausbau von Radwegen an jene Gemeindeverbindungsstraßen mit einer Quote von bis zu 70 Prozent der Kosten fördern würde. Bislang war das Ansinnen eines Radweges – auch an anderer Stelle zwischen Wörnitzstein und Riedlingen – aus Kostengründen nie wirklich weiterverfolgt worden.

In dem neuen Programm würden „interkommunale Radwegeverbindungen“, also die zwischen zwei Gemeinden, besonders bevorzugt. „Die Chancen für den Erhalt einer Förderzusage stehen daher verhältnismäßig gut“, so das Resümee der Verwaltung.

In Harburg besteht Interesse an der Radwege-Verbindung

Reiner hatte im Vorfeld Kontakt mit Harburgs Bürgermeister Christoph Schmidt aufgenommen. In Harburg, so Reiner, bestehe Interesse an der Verbindung. Die Nachbarstadt hätte denn auch den Bau des größten Teils der Strecke zu schultern. Das Projekt sei, so Reiner, bereits im Bauausschuss der Stadt Harburg besprochen worden, auch dort sei Interesse signalisiert worden.

Der Trassenverlauf soll denkbar einfach sein, er ist bis dato entlang der Gemeindeverbindungsstraße angedacht, „da andere Varianten für den Radfahrer unkomfortabel sind und die Sicherheitsproblematik auf der Gemeindeverbindungsstraße nicht gelöst wird“. Zum Baubeginn und den Gesamtkosten könne die Verwaltung aktuell „noch keine seriöse Angabe“ gemacht werden, da Grundstückskäufe vorgenommen werden müssten – was, wie man heraushörte, die größte Hürde darstellen könnte.

Donauwörths Oberbürgermeister dämpft allzu große Erwartungen auf das Vorhaben

Oberbürgermeister Jürgen Sorré dämpfte allzu große Erwartungen auf eine baldige Umsetzung des Vorhabens. Der Grundstückserwerb sei in der Tat mit das größte Stück Arbeit, dennoch müsse das Projekt auch angesichts der staatlichen Förderquote „auf den Weg gebracht“ werden. Die Riedlinger Stadträte Peter Moll (SPD), Franz Ost (CSU), Michael Bosse (PWG-FW-BfD) und Albert Riedelsheimer (Grüne) betonten mit Nachdruck, dass der Abschnitt Wörnitzstein–Ebermergen für den Ausbau nicht reiche.

Der Lückenschluss nach Riedlingen müsse in diesem Zusammenhang mit angepackt werden. Diese Gesamtschau der Anbindung Donauwörths in Richtung Harburg für Radfahrer müsse das Ziel des Projekts sein.

