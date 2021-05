Kommunalpolitik

vor 16 Min.

Ein Jahr im Amt: Franz Moll vermisst die Geselligkeit

Plus Der Oberndorfer Bürgermeister ist ins kalte Wasser geworfen worden. Was ihm neben der Normalität sonst noch fehlt

Von Helmut Bissinger

Franz Moll ist ein geselliger Mensch. Da wundert es nicht, dass für ihn die Vereine in Oberndorf und Eggelstetten eine große Bedeutung haben. Umso mehr schmerzt den Bürgermeister, dass das Vereinsleben durch die Corona-Pandemie fast zum Erliegen gekommen ist. Auch persönlich vermisst er die Kontakte, wenngleich ihm dadurch mehr Zeit geblieben ist, sich in die Projekte in der Lechgemeinde einzuarbeiten.

Themen folgen