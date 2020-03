vor 34 Min.

Kommunalwahl 2020 in Niederschönenfeld: Ergebnisse der Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl

Die Ergebnisse der Gemeinderat-Wahl in Niederschönenfeld bekommen Sie nach der Kommunalwahl 2020 in Bayern hier. Wie sehen die Wahlergebnisse aus?

Bei der Kommunalwahl 2020 in Bayern werden auch in Niederschönenfeld im Kreis Donau-Ries der Bürgermeister und der Gemeinderat gewählt. Die Ergebnisse folgen voraussichtlich noch am Wahlabend. Wenn sie vorliegen, finden Sie die Wahlergebnisse in diesem Artikel.

Aktuelle Ergebnisse zur Kommunalwahl 2020 in Niederschönenfeld: Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl

Die Wahlergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Niederschönenfeld liegen voraussichtlich am 15. März am Abend vor. Die Wahllokale haben von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Danach werden die Stimmen ausgezählt. Wenn die Ergebnisse bekannt sind, aktualisieren wir diesen Artikel:

Bei der Kommunalwahl 2020 in Niederschönenfeld wird auch der Bürgermeister gewählt: Amtsinhaber Peter Mahl (Freie Wählergemeinschaft Niederschönenfeld) tritt nicht mehr an. Er ist im Kreis Donau-Ries nicht das einzige Stadt- oder Gemeindeoberhaupt, das hinschmeißt - bereits im Sommer 2019 hatten wir darüber berichtet, dass rund die Hälfte aller Chef-Posten 2020 neu besetzt werden muss: Bürgermeister-Beben im Landkreis.

Um die Nachfolge von Peter Mahl bewerben sich zwei Gemeinderäte: Magnus Kastenhofer vom Unabhängigen Bürgerblock Feldheim sowie Stefan Roßkopf von der Freien Wählergemeinschaft Niederschönenfeld.

Die Zahl der Gemeinderäte ist von der Einwohnerzahl einer Gemeinde abhängig. In Niederschönenfeld im Kreis Donau-Ries mit 1475 Einwohnern werden wieder zwölf Gemeinderäte in das Gremium gewählt.

Ergebnis der Gemeinderatswahl: Das waren die Wahlergebnisse der vergangenen Kommunalwahl in Niederschönenfeld

Das war das Ergebnis der vergangenen Gemeinderat-Wahl in Niederschönenfeld (Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik):

Unabhängiger Bürgerblock Feldheim: 51,9 %, 6 Sitze

Freie Wählergemeinschaft: 48,1 %, 6 Sitze

