Konrad Böswald ist gestorben

Er hat die Volkshochschule aus kleinen Anfängen aufgebaut. Ein Nachruf.

Von Helmut Bissinger

Er war der Übervater, der die Volkshochschule (Vhs) Donauwörth aus kleinen Anfängen aufgebaut hat. Nun trauert eine große „Vhs-Familie“, denn Konrad Böswald ist verstorben. „Alle sind bestürzt“, erklärte der Vorsitzende der Bildungseinrichtung, Paul Soldner. Geschäftsführerin Gudrun Reißer fügte hinzu: „Böswald hat sich um unsere Volkshochschule verdient gemacht.“

Böswald hatte einst durch sein jahrzehntelanges, engagiertes Tun als Leiter und Vorsitzender die Weiterbildungseinrichtung geprägt und nachhaltig entwickelt. Bis zuletzt blieb er „seiner“ Volkshochschule noch als Dozent verbunden. Die Vhs war 1948 aufgrund der Finanzknappheit der Stadt nicht als kommunale Einrichtung, sondern als Verein gegründet worden. Im Februar 1975 wurde der damalige Lehrer Konrad Böswald bei der Mitglieder- und Kuratoriumsversammlung zu ihrem Vorsitzenden und Leiter gewählt.

Konrad Böswald liebte den Umgang mit Menschen. Wenn ihm ein Anliegen auf der Straße oder bei einem seiner zahlreichen Termine vorgetragen wurde, zückte er immer einen kleinen Papierzettel, um es zu notieren. Tags darauf, so berichten Mitarbeiter, hat er diese Notizen auf Papierschnitzeln dann abgearbeitet.

Aufbauend auf den Leistungen seiner Vorgänger und im Team der Außenstellenleiter (Böswald gründete in seiner Amtszeit vier der heutigen sieben Außenstellen) sowie engagierter Dozenten gelang es ihm mit Kreativität, einem ausgeprägten Spürsinn für Entwicklungen in der beruflichen Arbeitswelt (neben dem Sprachen- und Gesundheitsbereich) und unternehmerischem Denken die Volkshochschule Donauwörth zu einer der führenden Erwachsenenbildungseinrichtungen in Schwaben aufzubauen.

Die Sorge um die finanzielle Ausstattung der Volkshochschule bestimmten die vielen Gespräche mit Kommunalpolitikern und das Tun von Konrad Böswald, der 2012 nach 37 Jahren als Leiter (bis 2005) und Vorsitzender aus dem Dienst schied. Zu diesem Zeitpunkt erfüllte sich ein Traum von ihm: ein eigenes Gebäude für die Volkshochschule, das Forum für Bildung und Energie im Spindeltal.

„Konrad Böswald hat Weichen gestellt und Spuren hinterlassen. Dafür gilt ihm für immer dankbare Erinnerung“, sagte Paul Soldner. Sein Bruder, der inzwischen ebenfalls verstorbene ehemalige Donauwörther Oberbürgermeister Alfred Böswald, fasste einmal treffend zusammen: „Aus einem Setzling ist ein starker Baum geworden. Aus einem kleinen Kreis eine Bewegung.“ Das sei dem Engagement Konrad Böswalds zu verdanken.

