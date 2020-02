20.02.2020

Konstanz beim B.H.-Clap Rain

Höfer und Springer sind heuer zu Gast

So viele Mitglieder wie nie zuvor haben die Jahreshauptversammlung des Freundeskreises B.H.-Clap in Rain besucht. Das stellte ein erfreuter Vorsitzender Andi Berger bei seiner Begrüßung fest.

In seinem Rückblick auf das vergangene Jahr ging Berger auf dessen Höhepunkte ein. Ehrenvorsitzender Bruno Schmelcher und Ehrenmitglied Bernhard Ruf übergaben dem Schützenverein Rain 1000 Euro Spende für den Umbau ihres Vereinsheimes. Bei der Vorschau auf dieses Jahr sind der Fasching, Carsten Höfer im Stadtsaal am 1. Mai, das Stadtfest mit Christian Springer und der Vereinsausflug die Höhepunkte. Der Ausflug geht sechs Tage in die Patenstadt von Rain, nach Taksony in Ungarn Ende Juli.

Kassier Norbert Ruf berichtete über die Finanzierung des Claps und auch über die großen Veranstaltungen. Die Kassenprüfer Jochen Wecker und Bernhard Ruf lobten die Kassenführung von Ruf. Folgerichtig bekamen Kassier und Vorstand von der Versammlung einstimmig die Entlastung.

Als Beisitzer wurden berufen Robert Marb und Dominik Schmelcher. Die Neuwahlen (alle drei Jahre) brachten folgendes Ergebnis: In den Vorstand wurden einstimmig wiedergewählt als Vorsitzender Andi Berger. Zweiter Vorsitzender Herbert Chmielorz Kassier Norbert Ruf und als Schriftführer Bruno Schmelcher. Zu Beisitzern wurden berufen Rainer Nitsche, Sabine Berger, Christoph Ernst, Matthias Lichtenstern, Hans Sladek, Bruno Chmielorz, Michael Winter, Erwin Lenk und Stefan Wünsch. Es gab nur eine Veränderung bei den Beisitzern gegenüber der vergangenen Wahl – Wolfgang Hofmann kandidierte nicht mehr, dafür wurde Wünsch berufen. Andi Berger bedankte sich bei allen, die mitgeholfen hatten, „dass es wieder so ein tolles Vereinsjahr wurde“. (kbs)

