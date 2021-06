Blasmusik live ist zurück in Mertingen

Die Kapelle spielt im Amphitheater auf – lange vermisst und gleich gerne wieder gehört

Was für ein schöner Nachmittag im Grün beim Amphitheater – die Mertinger Blasmusik hatte eingeladen. Und die Bürger strömten herbei an dem sonnigen, lichten und freundlichen Sonntagnachmittag, mit Kind und Kegel, Picknickdecke und Picknickkorb. Und so saß dann ein bunter Haufen zu Füßen der in der schönen Tracht der Mertinger Mädchen oder im luftigeren Outfit der männlichen Jugend in der heißen Sonne schwitzenden Musikerinnen und Musiker. Man freute sich des Tages und auf ein Blasmusikkonzert live – so lange vermisst und so gern wieder gehört. Die Mertinger Musikanten unter Leitung ihres Dirigenten Vasyl Zakopets ließen sich nach drei Wochen intensiven Probens auch nicht lumpen. Ein gefälliges, kurzweiliges Programm ward angerichtet und serviert.

Vorsitzender Josef Brunner begrüßte, wie es sich für eine Musikkapelle gehört, die Anwesenden nebst Honoratioren – und erzählte gleich von der amerikanischen Countrymusic-Gruppe Eagles. Mit deren Medley ging es denn auch los. „The Eagles in Concert“ gaben trotz „Desperado“ ein „Peaceful Easy Feeling“ und setzten so den gefälligen und unterhaltsamen Ton. Das Wohlgefallen des Publikums war mit Händen zu greifen. Die Polka gleichen Namens von Wolfgang Paal mit Bravour-Solo in Tuba (Günter Aumüller) und Blasorchester wurde jedenfalls begeistert aufgenommen. Der Anspruch, mit bekannter Unterhaltungsmusik beim Kurparkkonzert zu gewinnen, wurde mit „Weus d’ a Herz hast wia a Bergwerk“ nach Reinhard Fendrich erfüllt – das Duo Theresa Ackermann und Gerhard Hieger gab sängerisch seinen Einstand. Dem Applaus nach standen die Hörer eindeutig auf die Glanzleistung der beiden.

Mit „Wir sind wir“ von Peter Leitner, aus dem Repertoire der Kärntner Formation Fegerländer, erfreute eine hübsche Polka, bevor es die Ohrwürmer des Dieter Thomas Kuhn, die Kapelle das Duo Ackermann/Hieger wieder fröhlich begleitend, gab und auch „Mendocino“, „Anita“, „Tanze Samba mit mir“, „Fiesta Mexicana“ und vieles mehr. Der Spaziergang durch das Notenbüchlein der Blasmusik brachte noch einen Blick ins Böhmische (Polka „Daheim in Böhmen“ von Freek Mestrini) und ins Musical-Repertoire (mit Udo Jürgens’ Hit „Ich war noch niemals in New York“). Der Rausschmeißer aller Konzerte stand am Ende – doch davor hatte Dirigent Zakopets noch ein Rätsel gesetzt, beim dritten Anlauf von Christine Riepold richtig gehört: der Radetzkymarsch von Johann Strauß Vater.

Dem begeisterten Applaus geschuldet gab es zwei Zugaben, neben dem populären „Ruetz-Marsch“ das „Wir Musikanten“ mit dem sinnigen Text „Uns Musikanten (...) Musik, die tut uns recht gut“. Wie richtig – aber nicht nur den Musikanten, wie in Mertingen zu spüren war. (uhw)