vor 38 Min.

Konzert bringt Geld für Schule in Afrika

Firma in Wemding startet Projekt. Benefizveranstaltung bringt über 15000 Euro

Mit Geld aus dem Landkreis Donau-Ries soll bald eine weitere Schule in Afrika saniert und ausgebaut werden. Die Firma DG Gruppe AG in Wemding hat sich zum Ziel gesetzt, ein solches Projekt in Terrat in Tansania zu verwirklichen. Das Fördervolumen beträgt laut Pressemitteilung 60000 Euro.

Mit den Arbeiten in Terrat soll bald begonnen werden. Es ist Schule Nummer 27, die aus dem Donau-Ries-Kreis gefördert wird und damit Teil des Projekts „1000 Schulen für unsere Welt“.

Um die benötigte Summe zusammenzubekommen, fand nun auf „Josefs Walkaway Farm“ in Wemding ein Benefizkonzert statt. Für die Musik sorgte Soul Train Music mit den Stimmen von Stephanie und Milos. Die hatten auch schon bei einer solchen Veranstaltung im Juli in Oberndorf ihr Können gezeigt (wir berichteten).

Unter den Gästen in Wemding waren Landrat Stefan Rößle, die Schauspielerin Karin Thaler (bekannt aus der TV-Serie „Rosenheim-Cops“ und Michael Heilig, Leiter des Kreisverbands Donau-Ries des BVMW (Bundesverband mittelständische Wirtschaft, Unternehmerverband Deutschlands). Dieser unterstützt das Vorhaben der Firma.

Die Gastgeber, Karin und Josef Bader, begründeten ihr Engagement mit folgenden Worten: „Durch Bildung werden die Grundlagen gelegt, dass Schüler als Erwachsene selbstbestimmt ihren Lebensunterhalt in der eigenen Heimat erwirtschaften können.“

Das Benefizkonzert wurde den Verantwortlichen zufolge zu einem vollen Erfolg. In kurzer Zeit brachten Gäste und Spender über 15000 Euro zusammen. Dies wurde unter anderem durch eine Tombola erreicht. (pm)

