22.03.2021

Konzert in Donauwörth: Die jungen Wilden musizieren mit Herz

Plus Zum Abschluss des Donauwörther Not--kessels spielt Pascal Blenke mit Band in der Christuskirche. Er schafft es, mit einem Publikum zu harmonieren, das gar nicht da ist.

Von Andrea Hammerl

Sänger, Songwriter, Pianist – der erst 21-jährige Pascal Blenke aus Stuttgart fühlt sich auf der Bühne offensichtlich wohl, auch wenn er am Samstagabend mit seiner Band „vor leeren Rängen“ spielt. Die leeren Ränge, das ist die Christuskirche in Donauwörth, denn das Konzert bildet für heuer den Abschluss des Donauwörther Notenkessels, den Organisator Hans-Georg Stapff coronabedingt in „Not--kessel“ umbenannt hat.

Zur Band gehört erstmals Patrick Oster an der Gitarre, erfahrene Bandmitglieder sind Joel Büttner am Bass und Klemens Fregin am Schlagzeug. Die Technik liegt in den bewährten Händen der Kameraleute Marlon und Cordula Paffenholz sowie Camilla Ückert, Toningenieur Ralph Pfeiffer, Wolfgang Arlt (Lichttechnik) und Live-Regisseur Thilo Auer.

Pascal Blenke spielt in Donauwörth mit seinem virtuellen Publikum

Die „jungen Wilden“, wie Blenke seine Band augenzwinkernd nennt, gehen professionell mit der Situation um, musizieren mit Verve und Herz, schicken Blenkes selbst geschriebene, überwiegend groovige Songs und gelegentlich mal einen Coversong über Livestream hinaus zu den anfangs mehr als 50 Zuhörern, deren Zahl später meist um die 45 pendelt.

Gelegentlich bezieht der Frontmann das virtuelle Publikum mit ein, scherzt „ich höre genau, ob ihr klatscht“ oder fordert zum Aufstehen, Mitwippen und Klatschen auf. Dazu sieht er „genau den richtigen Zeitpunkt“, als er seinen berührenden Song „Wer traut es sich“ vorstellt, ein ruhiges Lied, das nachdenklich macht. Er fragt, wer sich traut, „die Wahrheit zu sagen, die Wahrheit zu erfragen und die Reaktion zu ertragen?“ Am Ende steht eine zauberhafte Liebeserklärung: „Jeder deiner Fehler hat bei mir ein Zuhause“.

Pascal Blenke liefert Popmusik, die anspruchsvoll und unterhaltsam ist

Dass anspruchsvolle und unterhaltsame Popmusik auch in deutscher Sprache funktioniert, das beweist der junge Mann mit seinen reifen, teils philosophisch angehauchten Texten. In einem melancholischen Song erzählt er vom Kartenhaus, das zerfällt, fragt nach dem Sinn, nach Erklärungen. Hintergründigen Humor beweist er in dem Lied „Wir 2“. Womit niemand anders als sein Spiegelbild gemeint ist, das er immer bei sich hat, auch wenn er sonst auf sich allein gestellt ist und niemanden im Team hat. Ein Mutmachlied der ganz besonderen Art.

Die meisten Texte bewegen sich im Spannungsfeld zwischen Authentizität und den Einflüssen oder Forderungen des Umfelds, auf steinigen Wegen oder inmitten von Freunden, die wissen, was richtig ist. Die Botschaft lautet klar, bei sich zu bleiben, keineswegs aber allein, denn Blenke lässt durchaus Raum für andere Kräfte, die Halt und Orientierung geben, wie in „Der Coach meines Lebens bist du“.

Das Livestream-Konzert in Donauwörth macht Lust auf mehr

Musikalisch zu Hause in Klassik, Jazz und Pop gelingt dem Singer-Songwriter mit Gesangsausbildung eine ganz persönliche Melange der Stilrichtungen. Jazz steht zum Beispiel im Song „Woher kommt diese Kraft?“ im Vordergrund, wobei Daniel Weiß am Klavier eine tragende Rolle neben dem Sänger zukommt.

Ein stimmungsvolles Livestream-Konzert, das Lust auf mehr macht – auf ein richtiges Konzert mit Publikum, auf das der Funke gewiss schnell übergesprungen wäre. Dass es dennoch auch virtuell zündet, zeigen die Aufrufe auf Youtube, die schon am Sonntagvormittag mehr als 400 erreicht haben.

Der Livestream ist auf Youtube zu finden: www.youtube.com/watch?v=5w4xdrLt6mE oder als Link auf der Notenkessel-Website notenkessel.de. Der Livestream ist kostenlos verfügbar, auf der Website der evangelischen Kirchengemeinde (www.donauwörth-evangelisch.de) kann für Notenkessel, die Kirchenmusik oder die Diakonie gespendet werden.

