19:03 Uhr

Kopfstoß am Tandlerfasching: Kläger erhält Strafe

Tausende Narren feiern jedes Jahr am Tandlerfasching in Donauwörth. Das geht nicht immer geräuschlos ab.

Plus Streit zweier Jugendlicher beim närrischen Treiben in Donauwörth ist eskaliert. Warum im Prozess am Ende der Kläger und nicht der Angeklagte eine Strafe erhält.

Von Peter Urban

Er soll seinen Kontrahenten mit einem Kopfstoß außer Gefecht gesetzt haben; so lautete die Anklage wegen Körperverletzung vor dem Amtsgericht Nördlingen gegen einen 19-jährigen aus dem nördlichen Landkreis. Passiert sein sollte das alles auf dem Donauwörther Tandlerfasching 2018 in der Reichsstraße.

Der Angeschuldigte erschien ohne Anwalt vor dem Gericht in Nördlingen und gab nach der Anklageverlesung unumwunden zu, dass er seinen Widersacher, den 17-jährigen Stefan B. (Name von der Redaktion geändert) mit einem Kopfstoß „von sich fern gehalten hatte“. Als Grund gab er an, Angst vor ihm gehab zu haben, weil ihn Stefan B. schon vor dem körperlichen Zusammenstoß mehrfach monatelang verbal bedroht habe. Nachdem er Stefan B. niedergestreckt hatte, sei er weggelaufen und habe sein Opfer nicht weiter angegriffen. Frage nach dem Motiv Der Vorsitzende Richter Andreas Krug fragte weiter nach dem Motiv des Angeklagten. Warum habe er aus Angst gehandelt zu haben, wo er doch selbst aktiv geworden sei, offensichtlich ohne erkennbaren Grund. Nochmals betonte der Angeklagte, Angst gehabt zu haben und, dass er mit seinem Kopfstoß einer (wohl angedrohten) Schlägerei aus dem Weg gehen wollte. Erschwerend für die Beweisaufnahme kam hinzu, dass sich Stefan B. krank gemeldet hatte und nicht erschienen war. So konnte er auch nichts zur Aufklärung der Sache beitragen. Ein Blick in die Ermittlungsakten der Polizei ergab aber schließlich Überraschendes: Das Opfer war erst einen Tag nach der Tat gegen 23.15 Uhr zur Polizei gegangen und hatte diese angezeigt. Es gibt zwar Fotos seiner Verletzungen, die aber nicht so eindeutig waren, dass unter anderem ein Nasenbeinbruch erkennbar gewesen wäre. Gründe für den Streit Außerdem hat es laut Polizeiarbeit Gründe für die Konfrontation gegeben. So soll Stefan B. den Angeklagten als „Hurensohn“ beschimpft haben. Weitere Beleidigungen seien gefallen. Beweise dafür blieb der Kläger schuldig, alle Zeugen, die er benannt hatte, konnten oder wollten sich nicht erinnern. Außerdem sagte Stefan B. den vernehmenden Beamten zu, ein ärztliches Attest über seine Verletzungen vorzulegen, was er aber auch nach Aufforderung nicht tat. „Er sei noch nicht dazu gekommen“, war seine Aussage. Zunächst herrscht Ratlosigkeit Zunächst herrschte Ratlosigkeit vor Gericht, bis Richter Andreas Krug ein Schriftstück in seinen Akten entdeckte, in dem der Kläger den Prozess - wortwörtlich - von sich aus absagte und betonte, aus Frust und Rachegelüsten gehandelt zu haben. Daraufhin waren sich Richter und Staatsanwalt nach kurzer Verständigung einig, das Verfahren gegen den 17-jährigen Angeklagten einzustellen und die Kosten des Verfahrens der Staatskasse zu übertragen. Das eigenmächtige Handeln von Stefan B. und den Missbrauch der Justiz für seine Machtspiele wollte Richter Klug allerdings dann doch nicht auf sich sitzen lassen. Und so ging am Ende nicht der Angeklagte mit einer Strafe nach Hause, sondern der Kläger: 200 Euro Ordnungsgeld oder ersatzweise drei Tag Haft brummte ihm Richter Klug auf.

