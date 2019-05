Krähen haben ganze Arbeit geleistet

Plus Biobauer Josef Bissinger hat erhebliche Verluste durch Saatkrähen. Zwei seiner Maisfelder sind komplett leer gefressen. Er wünscht sich eine Lösung

Landwirt Josef Bissinger ist entsetzt: Sein Maisfeld ist komplett leer geräumt. Wohin das Auge auch blickt ist auf einer Fläche von 2,2 Hektar nichts als blanker Ackerboden. Dort, wo eigentlich einige Zentimeter hoch zarte Maispflänzchen im Zwei- bis Dreiblattstadium stehen sollten, sind reihenweise nur Löcher in der Erde zu erkennen. Saatkrähen haben ganze Arbeit geleistet und sich am reich gedeckten Tisch des Bauern bedient.

Josef Bissinger ist Biolandwirt; der einzige in Mertingen. Ihn trifft die Krähenplage heuer besonders hart, aber nicht ausschließlich. Auch seine Kollegen aus der konventionellen Landwirtschaft haben mit demselben Problem zu kämpfen, wie er weiß, wenngleich wohl noch nicht so ausgeprägt. Das zeigt ein Nachbarfeld, auf dem herkömmlich angebauter Mais ganz ordentlich gedeiht. Im Unterschied zu Bio-Mais ist dem konventionellen Saatgut ein Vergrämungsstoff beigemengt, wie Bissinger erzählt. Dieser Stoff soll allerdings verboten werden.

Mit den Krähen hat der Landstrich um Mertingen bekanntlich nicht zum ersten Mal zu tun. „Jeder hier und in der Umgebung hat ein Problem mit den Krähen“, weiß Josef Bissinger von seinen Kollegen. Auch aus anderen Gemeinden hat unsere Zeitung in der Vergangenheit schon darüber berichtet. Für Josef Bissinger aber ist heuer zum ersten Mal eine Dimension erreicht, die er als „dramatisch“ bezeichnet.

70 Prozent Verlust

Seit er vor drei Jahren auf biologische Landwirtschaft umgestellt hat, haben die Krähen immer schon spüren lassen, dass ihnen die Maiskörner schmecken. Von einem „Totalausfall“ aber hat er noch nie sprechen müssen – erst heuer. Neben dem 2,2 Hektar großen Feld ist noch ein 3,3 Hektar großes betroffen. Auch das ist ratzeputz leergefressen. „Auf der Gesamtfläche meiner Maisfelder habe ich 70 Prozent Verlust“, so Bissinger. „Auf zwei kleineren Feldern habe ich bis jetzt kaum Einbußen, aber die Pflänzchen sind noch klein und aus dem kritischen Stadium noch nicht heraus.“

Krähen sind schlaue Tiere. Sie beobachten die Menschen, können Zusammenhänge erkennen und lassen sich auch durch Tricks kaum überlisten oder vergrämen. „Wir haben extra nachts gesät“, schildert Josef Bissinger, „und wir säen im Biobereich ohnehin tiefer, als im konventionellen – also sechs bis acht Zentimeter tief, anstatt drei bis vier.“ Trotzdem haben die Krähen gefunden, was sie gesucht haben. „Es sind hunderte auf den Feldern. Sobald wir auf den Acker kommen, sind sie da.“

Für Josef Bissinger ist der Schaden zweierlei: Einmal ist er als Bio-Landwirt – mehr noch als im konventionellen – auf sein eigenes Futter angewiesen, um einen geschlossenen Kreislauf herzustellen. Er baut sein Futter selbst an, mit dem er seine Rinder versorgt und bringt deren Gülle wieder als Dung auf den eigenen Feldern aus, sodass nichts von außen dazu kommt. Wenn nun Futter ausfällt, fehlt etwas. „Wenn ich am Schluss meine Tiere nicht versorgen kann, muss ich entweder meinen Viehbestand verringern, oder Futter dazukaufen, was im Biobereich sehr schwierig ist.“

Der zweite Aspekt ist die finanzielle Einbuße. 1000 Euro pro Hektar hat er jetzt schon Verlust an Saatgut, Saatkosten und Ertrags-Ausfall. Aber nur dann, wenn die Nachsaat funktioniert. Gestern hat er auf dem leergeräumten 2,2 Hektar-Feld ein zweites Mal ausgesät, in der Hoffnung, „dass es diesmal funktioniert“. Wenn nicht, wächst der finanzielle Verlust weiter an. Eine dritte Saat hätte keine Chance mehr, weil die Zeit, die die Maispflanze zum Reifen braucht, nicht mehr gegeben wäre.

Bissinger hält nichts vom Vergrämen

Jegliche Versuche, die Krähen zu vergrämen, bezeichnet der 55-Jährige als „lächerlich“. Weder Flatterbänder, noch Vogelscheuchen, noch lautes Knallen hätten auf Dauer den gewünschten Erfolg. Außerdem hält er nicht viel von diesem „Floriansprinzip“, wie er es nennt. „Vergrämen heißt doch nur, dass wir die Vögel woanders hin schicken. Und das kann keine Lösung sein. Das Problem ist, dass die Population insgesamt zu groß geworden ist. Die Saatkrähe hat keinen natürlichen Feind und steht außerdem unter Schutz.“

Josef Bissinger sieht eine Lösung einzig darin, in die Population einzugreifen. „Mir fällt nichts anderes ein“, sagt er. „Man darf keine Tierart ausrotten, aber wenn sie zum Problem wird, muss man sie nicht mehr schützen.“ Der Mertinger Biobauer wünscht sich einfach nur, „dass die verantwortlichen Stellen den Gleichklang und das Miteinander wieder herstellen ...“