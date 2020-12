vor 37 Min.

Krater, Kriege, Krimis und Romane

In der jüngeren Vergangenheit sind im Donau-Ries-Kreis zahlreiche Bücher erschienen, die von der Region handeln oder die hiesige Autoren geschrieben haben. Hier eine Auswahl.

Von Wolfgang Widemann

Es ist Winter, die Corona-Pandemie blockiert das öffentliche Leben und viele Menschen haben Urlaub oder Ferien. Da stellt sich die Frage: Was tun in der Freizeit? Eine Möglichkeit: Ein Buch lesen. Der Markt ist riesengroß. Bemerkenswert: Auch in der Region ist in der jüngeren Vergangenheit eine ganze Reihe von Büchern erschienen – zum großen Teil von Autoren aus dem Donau-Ries-Kreis. Sie schreiben über die Schönheiten der Gegend und über Heimatgeschichte. Oder sie haben Romane oder Krimis verfasst. Hier ein kleiner Überblick. Vielleicht ist ja etwas Passendes dabei, um sich die Zeit zu vertreiben.

Nationaler Geopark Ries. Martin Kluger hat einen Führer für den Geopark Ries verfasst. Dieser umfasst einen Großteil des Landkreises Donau-Ries sowie das angrenzende Württemberg und Mittelfranken. Auf 382 Seiten sind reich bebildert viele Informationen über Landschaft, Geschichte und Kultur zu finden. Preis: 16,90 Euro. Erhältlich im Buchhandel.

Landkreis Donau-Ries – Natur und Kultur einer einzigartigen Landschaft. Wilfried Sponsel hat einen sehenswerten Bildband herausgegeben, der mit Textbeiträgen von regionalen Autoren bestückt ist. 280 Seiten, 14,90 Euro. Erhältlich im Buchhandel.

Rieser Kulturtage – Dokumentation Band 22 von 2018. Das 471 Seiten starke Buch lässt die Rieser Kulturtage 2018 noch einmal lebendig werden mit vielen Beiträgen über Volkskunde, Archäologie, Kunst, Kirche, Literatur und Musik. Die Themen reichen von den Wiesenweihen im Ries über ein Gräberfeld aus dem 5. Jahrhundert in Ehingen bis zu den Auswirkungen der konfessionellen Teilung im Ries. Preis: 18,50 Euro. Erhältlich im Buchhandel oder über das Internet direkt beim Verein Rieser Kulturtage.

Streifzug durch die Jahreszeiten. Mit diesem 528 Seiten starken Werk möchte der Donauwörther Xaver Herb auf die Schutzbedürftigkeit der Natur aufmerksam machen. Das Buch enthält 1800 Heimatbilder. Diese dokumentieren dem Autor zufolge die Einzigartigkeit, aber auch über die überraschend präzise und systematisch ablaufenden Naturereignisse im Jahreslauf. Preis: 68,60. Erhältlich im Buchhaus Greno.

Der vergessene Krieg–Asbach-Bäumenheim und Hamlar 1914–1918. Die dunkle Zeit des Ersten Weltkriegs arbeitet Mario Felkl auf 106 Seiten für das Gebiet der heutigen Gemeinde im südlichen Donau-Ries-Kreis auf. Felkl, der inzwischen Vorsitzender der Heimatfreunde Asbach-Bäumenheim ist, hat viele interessante Fakten, Dokumente und Bilder zusammengetragen, die jene Epoche beleuchten. Preis: 9 Euro. Erhältlich im Rathaus in Bäumenheim und im Buchhaus Greno, Donauwörth.

Harburger Hefte, Band 15. Durch viele Jahrhunderte reichen die Themen, welche die Autoren des Heimatgeschichtlichen Arbeitskreises in Band 15 der Harburger Hefte aufgegriffen haben. Ebenso breit gefächert ist der Inhalt auf den 240 Seiten. Er reicht vom Abbau von Eisenerz im Wörnitztal über einen im 17. Jahrhundert geborenen Kunsthandwerker, dessen Arbeiten noch heute im Schloss und in Kirchen zu sehen sind, bis hin zum Schicksal der Harburger Juden in der Zeit der Herrschaft des Nationalsozialismus. Preis: 12 Euro. Erhältlich im Rathaus Harburg und im Buchhaus Greno, Donauwörth.

Diktatur. Krieg. Vertreibung. – Der Nationalsozialismus und seine Folgen in Ebermergen, Brünsee und Marbach. Die Zeit des Dritten Reichs in den drei genannten Orten wird auf 200 Seiten dargestellt. Zum einen geht es um das Leben im Dorf, zum anderen um das Schicksal der Soldaten an der Front. Aber auch die Ankunft der Heimatvertriebenen wird beschrieben. Das Buch hat der Heimatgeschichtliche Verein Ebermergen herausgegeben. Preis: 23 Euro. Erhältlich unter anderem bei der Raiffeisen-Volksbank in Ebermergen und im Buchhaus Greno, Donauwörth.

Mitteilungen des Historischen Vereins für Donauwörth und Umgebung, 2005–2006. Ein dreiviertel Jahrhundert nach dem Zusammenbruch des Dritten Reichs rückt dieses Thema in den Blickpunkt. Der Donauwörther Verein erinnert in diesem Buch, das viele Zeitzeugen-Berichte enthält, an die schicksalhaften Tage und Wochen, welche der Stadt ein Inferno bescherten. Preis: 25 Euro. Erhältlich im Buchhaus Greno.

Das Ende des Zweiten Weltkriegs und die Jahre des Neubeginns in Nördlingen. 75 Jahre nach dem Ende der NS-Herrschaft hat der Nördlinger Stadtarchivar Wilfried Sponsel dieses Buch verfasst. Es zeigt auf, was von 1945 bis 1950 in der Riesmetropole passierte. Preis: 19,90 Euro. Erhältlich im Buchhandel.

Heute wirst du gehenbleiben. Getraud Löffler aus Donauwörth hat diesen Roman geschrieben. Auf 374 Seiten schildert sie das Leben zweier Menschen, die sich zufällig begegnen: Ein Bankangestellter, den die Krisen des Lebens beuteln, und die junge Frau Lizzy, die selbst eine Suchende ist. Sie sind kein Liebespaar, und doch verändert ihr Zusammensein das jeweilige Leben. Es gehe darum, so Gertraud Löffler, aufzuzeigen, wie ein kleiner Anstoß manchmal genüge, um eine Kettenreaktion in Gang zu setzen, die nicht mehr aufzuhalten sei. Preis: 14 Euro. Erhältlich im Buchhandel.

Wenn’s anders wäre. Irene Hülsermann aus Donauwörth präsentiert in diesem Buch „Kurzgeschichten zum Lächeln und Schmunzeln“ – meist mit unerwartetem Ende. Preis: 9,99 Euro. Erhältlich im Buchhandel.

Die Tote vom Mangoldfelsen. Ein Donau-Ries-Krimi von Günter Schäfer, geboren in Rain und wohnhaft in Reimlingen. Eine gewisse Ella Seelmann wird gemeuchelt. Aber nicht nur sie wird Opfer eines zunächst Unbekannten. Kriminalhauptkommissar Robert Markowitsch ermittelt auf 196 Seiten. Preis: 9,90 Euro. Erhältlich im Buchhandel.

Tatort Donauwörth. Kleine und große Schandtaten aus sechs Jahrhunderten erzählen Gabriele Geiger-Bissinger, Friedericke Rieger und Sonja Strobel in diesem 139 Seiten umfassenden Buch. Preis: 8 Euro. Erhältlich im Buchhaus Greno.

Die Wunder des Camino (Band 1) und Den Schutzengel im Rucksack (Band 2). In diesen beiden Büchern schildert Gabriele Schmid aus Druisheim ihre Erlebnisse und Erfahrungen auf dem Jakobsweg. Preis: 9,95 Euro/11,95 Euro. Erhältlich im Buchhandel.

Wielaus Gedankenreise. Zum Teil autobiografisch ist der Roman des Donauwörthers Franz Josef Schwiete. Zum Inhalt: Die Hauptfigur Roland Wielau ist nach einer geplatzten Gallenblase operiert worden. Eine Zeit lang befindet er sich noch in Lebensgefahr, was er aber nicht weiß. So werden zusehends die nächtliche Schlaflosigkeit und das Gefühl, im Krankenzimmer wie gefangen zu sein, zu seinem subjektiven Leiden. Gestärkt wird er nur durch die Freundlichkeit seines Bettnachbarn und vor allem durch die unverbrüchliche Liebe seiner Frau. 165 Seiten. Preis: 18,95 Euro. Erhältlich im Buchhandel.

Weiberg’schichten – Männerkram und Viechereien. 21 Zeichnungen, garniert jeweils mit einem Verslein, enthält das Buch „Weiberg’schichten – Männerkram“, das die im Harburger Stadtteil Brünsee wohnhafte Künstlerin Ines Mösle verfasst hat. Zusammen mit Doris Stippler aus Ebermergen hat Ines Mösle ein zweites Buch veröffentlicht, das nach dem gleichen Muster 29 „Viechereien“ beinhaltet, bei denen es um „Tier und Mensch“ geht. Preis: jeweils 16 Euro. Erhältlich unter anderem im Buchhaus Greno und im Teeladen Lebensfreude in Donauwörth und in der Raiffeisen-Volksbank-Filiale in Ebermergen.

Weitere Bücher haben in den vergangenen Jahren die Mitglieder des Autorenclubs Donau-Ries geschrieben. Nähere Infos dazu im Internet unter auf der Internetseite des Clubs.

