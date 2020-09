16:28 Uhr

Kreative Kisten für weniger Kippen auf Donauwörther Straßen

Das Ergebnis von 10.000 Schritten spazieren und dabei Kippen aufsammeln in Donauwörth. Von der Parkstadt über die Promenade zum Donau-Hafen und von dort wieder über Zirgesheimerstrasse zurück in die Parkstadt.

Plus Eine neue Idee für weniger Kippen in den Donauwörther Straßen macht Schule: Tetrapaks werden zu Sammelstellen. Doch die Initiatoren sind enttäuscht.

Von Barbara Wild

An vielen Orten in der Donauwörther Innenstadt haben die Kippensammler des Vereins Transition Town Tetrapaks aufgehängt. Die Plogger – der Begriff ist ein Kombiwort aus Jogger und dem schwedischen Wort plocka für aufheben – haben an Straßenlaternen, Bushaltestellen oder Parkscheinautomaten die beschrifteten und mit einem Einwurfloch versehenen Packungen aufgehängt. Pfeile zeigen, wo die Kippe in die Kiste soll. Am Ende sollen es die kreativen Kisten Rauchern möglichst einfach machen, ihre Kippe zu entsorgen.





Das Ziel: Die Kippe soll nicht einfach auf dem Boden landen, sondern gesondert entsorgt werden. Während der Umfrage-Briefkasten mit dem gleichen Zweck an der Freilichtbühne gut gefüllt wird, landen in der Innenstadt dennoch viele Kippen am Boden.



Der Verein Transition Töne in Donauwörth hat Tetrapaks aufgehängt, damit Kippen dort landen und nicht auf der Straße. Bild: Barbara Wild

Vereinsmitglied Martha Stark hat bei einem Spaziergang von der Parkstadt über die Promenade zum Donau-Hafen und von dort wieder über Zirgesheimerstraße zurück in die Parkstadt zwei Liter Kippen gesammelt - also zwei ganze Müllsäcke voll. „Wir bitten die Raucher dringend, die angebotenen Aschenbecher auch zu nutzen. Die Natur ist kein Aschenbecher“ appelliert Christine Anselmi, die die Plogging-Gruppe leitet.



