18.02.2020

Kreis: Dafür will die SPD Geld ausgeben

Fraktion will Pflegenotstand bekämpfen

Die SPD-Fraktion im Kreistag fordert eine einheitliche und flächendeckende Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs. Dies sei aus ökologischen und sozialen Gründen notwendig, heißt es in einer Pressemitteilung der Sozialdemokraten.

Alle Menschen im Kreis bräuchten die Chance, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Ziel müsse es sein, einen neuen Nahverkehrsplan zu erarbeiten, um den aktuell existierenden Flickenteppich durch ein möglichst bedarfsgerechtes und für den Nutzer bezahlbares Angebot zu ersetzen. So dürften zum Beispiel positiv zu bewertende Angebote wie der Lechbus und das Konzept „Nö-mobil“ nicht auf einzelne Bereiche beschränkt bleiben. Der Kreis als Aufgabenträger für den ÖPNV müsse seinen finanziellen Verpflichtungen nachkommen. Daher fordert die SPD-Fraktion in einem ersten Schritt, dass die Arbeitsgruppe „Mobilität der Zukunft“ ab sofort in kurzen, regelmäßigen Abständen tagen und geeignete Konzepte entwickeln soll. Dafür sind finanzielle Mittel in den Kreishaushalt einzustellen.

Beim Thema Gesundheit und Pflege fordert die SPD, Maßnahmen zu ergreifen, damit der bereits existierende und in Zukunft noch stärker drohende Notstand in den Pflegeberufen vermieden wird. So sollen als erstes Startsignal dafür 50000 Euro in den Haushalt eingestellt werden. Damit könnten zum Beispiel eine Werbekampagne gestartet, Interessenten bei der Wohnraumbeschaffung unterstützt oder Umzugszuschüsse gewährt werden. Auch über Betriebswohnungen könne man nachdenken, so die Pressemitteilung weiter. Junge Menschen sollten dafür begeistert werden, eine Ausbildung in diesem Bereich zu absolvieren.

In diesem Zusammenhang appelliert die SPD-Fraktion auch an die Verantwortlichen im gKU, weitere Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen. Die SPD-Kreisräte hoffen, dass die Beschlüsse des Kreistags zur Schaffung von mehr Kurzzeit- und Tagespflegeplätzen greifen. (pm)

