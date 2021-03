18:25 Uhr

Kreisstraße bei Otting wird neu ausgebaut

Die Kreisstraße zwischen Otting und der Einmündung in die Staatsstraße bei Wemding ist dem Verkehr nicht mehr gewachsen.

Das Teilstück der Kreisstraße zwischen Otting und Wemding wird erneuert. Wie lange die Straße gesperrt ist.

Die Kreisstraße zwischen Wemding (Abzweigung von der Staatsstraße) und Otting ist nach Angaben des Landratsamts den heutigen Belastungen durch den Verkehr nicht mehr gewachsen. Deshalb wird die Verbindung jetzt erneuert und ausgebaut. Die Folge für den Verkehr: Die Straße wird für Monate gesperrt.

Die Bauarbeiten starten der Behörde zufolge voraussichtlich am Montag, 8. März. Dass auf der Straße bald etwas passieren wird, deutete sich bereits in den vergangenen Wochen an. Entlang der Fahrbahn wurden Bäume gefällt.

Landratsamt dankt den Grundstückseigentümern. die Flächen verkauft haben

Groß verändert werden soll der Verlauf der Strecke aber nicht, betont das Amt. Es finde ein bestandsnaher Ausbau statt. Bei den Planungen sei die Linienführung „nur geringfügig angepasst“ worden. Grundvoraussetzung dafür war ein Grunderwerb. Der Landkreis habe hier mit Unterstützung der Gemeinde Otting den betroffenen Eigentümern der Flächen die Notwendigkeit der Maßnahme erläutern können. Gerhard Schappin, Leiter des Fachbereichs Tiefbau am Landratsamt, wird dazu mit folgenden Worten zitiert: „Wir sind froh und dankbar, dass alle Grundstückseigentümer mit der Bereitstellung ihrer Flächen, die so wichtige Maßnahme unterstützen.“

Der Abschnitt der Kreisstraße sei in der bisherigen Form insbesondere für den Schwerlastverkehr und für landwirtschaftliche Fahrzeuge nicht mehr ausreichend. Die Fahrbahn sei teilweise weniger als 5,50 Meter breit. Zudem habe sich herausgestellt, dass der Straßenaufbau für die vorhandene Verkehrsbelastung nicht mehr ausreichend tragfähig ist.

Der Ausbau der Straße bei Otting kostet 1,65 Millionen Euro

Den Vorentwurf für das Projekt hatte die Planungsabteilung des Landkreises in Abstimmung mit der Gemeinde Otting erstellt. Zentrales Thema dabei war laut Schappin, „dass ein Mittelweg zwischen wirtschaftlicher Substanzerhaltung, Verbesserung der Verkehrssicherheit und allen naturschutz- und wasserrechtlich relevanten Bestimmungen gefunden wird“. Die Baukosten liegen bei 1,65 Millionen Euro. Landrat Stefan Rößle merkt an, dies sei für den Donau-Ries-Kreis eine wichtige Investition. Diese stärke die gesamte Region.

Während der Baumaßnahme läuft die offizielle Umleitungsstrecke aus Richtung Wemding über die Staatsstraße nach Monheim und die B2. Von Otting her wird über Wolferstadt und die Kreisstraße DON2 umgeleitet. Die Sperrung des Abschnitts zwischen Otting und Wemding (Einmündung Staatsstraße) dauert wohl bis zum Ende des Sommers.

In Otting selbst werden seit geraumer Zeit Kanalrohre und sonstige Leitungen verlegt – hier ist die Gemeinde zuständig – und die Straßen neu ausgebaut, was in der Ortsdurchfahrt zusammen mit dem Landkreis geschieht. Dieser Abschnitt sei bis auf wenige Restarbeiten inzwischen fertiggestellt, berichtet Bürgermeister Wolfgang Lechner. (dz)

