Kreisstraße wird erneuert

Bei Balgheim entsteht auch ein Radweg

Im Jahr 2022 soll die Erneuerung der Kreisstraße DON 7 westlich Balgheim durchgeführt werden. Der Ausbau beginnt am Kreisverkehr bei der Staatsstraße 2212 nördlich von Hohenaltheim und endet am Ortsanfang von Balgheim, wie aus einer Pressemitteilung des Landratsamts vorgeht.

Die Baumaßnahme auf der Kreisstraße befindet sich in diesem Abschnitt sowohl auf der Gemarkung Hohenaltheim als auch auf der Gemarkung Möttingen. Der Streckenabschnitt westlich Balgheim bis zum Anschluss an in die Staatsstraße 2212 entspräche nicht mehr den heutigen Verkehrsbedürfnissen und müsse daher dringend erneuert werden. Die Straßenoberfläche weise erhebliche Schäden in Form von Rissen und Verdrückungen auf. Die Fahrbahnbreite mit durchgehend weniger als fünf Metern sei zu gering und erfülle nicht mehr die heutigen Ansprüche des Straßenverkehrs.

Auch die Gesamtstärke des Straßenaufbaues sei für die heutige und künftige Verkehrsbelastung nicht mehr ausreichend. Die Straßenränder seien abgebrochen und die Bankette weder genügend breit noch tragfähig. Laut den Planungen soll der Streckenabschnitt auf einer Länge von rund 1370 Metern richtlinienkonform ausgebaut werden. Alle Wirtschaftswege werden wieder mit den notwendigen Anfahrsichtweiten verkehrssicher angeschlossen. Nachdem der Kreisbauausschuss aktuell der Durchführung der Maßnahme zugestimmt hat, werden die für die Beantragung der Fördermittel erforderlichen Unterlagen bis September bei der Regierung von Schwaben eingereicht.

Zusammen mit der Kreisstraße wird in einem Abschnitt auch ein Geh- und Radweg mit insgesamt 500 Metern Länge hergestellt. Dieser beginnt in Balgheim an der Einmündung Altheimer Ring und wird entlang der Kreisstraße Richtung Kreisverkehr geführt. Der unselbstständige Geh- und Radweg wird parallel zur Straße mit einem Abstand von etwa 2,5 Metern verlaufen und 2,5 Meter breit sein. Die Baumaßnahme endet an der Einmündung der Gemeindeverbindungsstraße Richtung Hohenaltheim. Von dort führt ein bestehender, bereits bituminös ausgebauter Weg nach Hohenaltheim. Es wird somit eine durchgehende sichere Radwegeverbindung zwischen Balgheim und Hohenaltheim geschaffen.

Zur Zeit finden laut Kreisbehörde die Grunderwerbsgespräche für die zum Bau benötigten Grundstücke statt. Die reinen Baukosten betragen insgesamt nach Kostenberechnung circa 1,07 Millionen Euro für den Straßenausbau und rund 101.000 Euro für den Bau des Geh- und Radweges. (pm)