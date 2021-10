Landkreis Donau-Ries in Deutschland kaum bekannt

Plus Die „Marke Donauries“ und auch der Landkreis ist bundesweit kaum bekannt - und das, obwohl in das Marketing pro Jahr 250.000 Euro investiert wird.

Das Ergebnis war ernüchternd, ja enttäuschend: Bei einer bundesweiten Befragung kennt fast niemand die "Marke Donauries". Das ist das Fazit einer Untersuchung des Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag des Landkreises Donau-Ries. Nur vier Prozent der Befragten konnten mit dem Begriff etwas anfangen. Hier gebe es „noch Luft nach oben“, lautete dazu die kurze Bewertung von Klemens Heininger, Leiter der zuständigen Stelle im Landratsamt.