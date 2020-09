15:17 Uhr

Kreisverkehr bei Monheim ab Montag teilweise gesperrt

Am neuen Betonkreisverkehr ist ab heute keine Auffahrt zur B2 möglich. Wie lange die teilweise Sperrung dauert und was nächste Woche ansteht.

Von Barbara Wild

Autofahrer bei Monheim brauchen 7-. September heute wieder Geduld. Denn ab diesem Montag gibt es am neuen Betonkreisverkehr, der den Anschluss zur B2 regelt, wieder Straßenarbeiten. Dort führt das Staatliche Bauaumt Augsburg sogenannte Gewährleistungarbeiten durch. Der Kreisverkehr ist erst seit etwa einem Jahr fertiggestellt und komplett aus Beton gebaut. Diese Variante wurde gewählt, um eine lange Haltbarkeit des 1,2 Millionen Euro teuren Verkehrsknotens zu ermöglichen.

Wie das Amt mitteilt, wird die Maßnahme in zwei Bauabschnitten umgesetzt. Während des ersten Abschnittes in der Woche vom 7. bis 11. September wird der nördliche Teil des Kreisverkehrs gesperrt. Somit ist die Anschlussstelle der B2 „Monheim-Mitte“ nicht befahrbar, die Umleitung Richtung Nürnberg führt über die Anschlussstelle „Monheim-Süd“. Der durchgehende Verkehr auf der Staatsstraße 2214 zwischen Monheim und Wemding wird einspurig mit einer Ampel am Baufeld vorbeigeführt.

Kommende Woche ist die andere Fahrt Richtung Flotzheim gesperrt

Während des zweiten Bauabschnitts in der kommenden Woche vom 14. bis 18. September wird die südliche Hälfte des Kreisverkehrsplatzes gesperrt. Die Umleitung wird von und nach Flotzheim über die Staatsstraße 2214, Gemeindestraße „Bahnberg“, eingerichtet. Die Ampel regelt auch hier die Verkehrsverbindung von Monheim in Richtung Wemding.

Das Bauamt warnt schon mal alle Autofahrer vor, dass es wegen der Bauarbeiten bei der Ampel zu Staus kommen kann und bittet schon vorab um Verständnis.

Wochenlang wurde Verkehr von B2 durch Monheim gleitet

Das ist sicher auch nötig, denn seit einigen Monaten ist die B2 bei Monheim von Bauarbeiten geprägt. Erst im Juli war eine Böschung direkt an der Bundesstraße abgerutscht. Die Folge war eine halbseitige Sperrung und die Umleitung des gesamten Verkehrs durch das Stadtgebiet von Monheim. Aufwändige Sicherungsarbeiten mussten durchführt werden. Unter anderem wurden 12.000 Tonnen Schotter angefahren und verbaut. In den Folgewochen wurde die Abbiegestreifen bei Monheim zurückgebaut. (dz)

