Kreisverkehr in Rain: Was sind Alternativen?

Der Verkehrsausschuss des Stadtrats traf sich erstmals, um mögliche Varianten im Ziegelmoos zu diskutieren. Schnelle Lösungen sind nicht zu erwarten.

Von Barbara Würmseher

Eine Frist von einem Jahr hatte sich der Rainer Stadtrat gesetzt, um sowohl die bestehenden Pläne für einen Ziegelmoos-Kreisverkehr neu zu prüfen, als auch mögliche Alternativen. Das war Mitte März. Seitdem ist gut ein Vierteljahr vergangen. Nun hat sich der Verkehrsausschuss erstmals darüber ausgetauscht, wie die Situation am Knotenpunkt Ziegelmosstraße/Lerchenweg/Feldhüterweg/Meisenweg aktuell aussieht und welche Verbesserungen in Frage kämen.

Eine Lösung scheint noch lange nicht in in Sicht. Die Ausschussmitglieder trennten sich am Ende mit dem Beschluss, sich einen Planer an die Seite zu holen und das Thema bei Gelegenheit im Stadtrat zu behandeln. Bürgermeister Gerhard Martin bat um Geduld: „Mit einfachen, schnellen Maßnahmen kommen wir sicher nicht zum gewünschten Erfolg.“ Es geht nach wie vor um Verkehrssicherheit im Ziegelmoos. Zu den kritisierten Punkten gehört zum einen der großflächige „Platz“, der entstanden ist, als irgendwann in früheren Jahren der Lerchenweg an die Kurve der Ziegelmoosstraße angebaut wurde. Verkehrsteilnehmer, die von der Münchner Straße kommen und der Ziegelmoosstraße folgen, sind durch deren Trichterform regelrecht verführt, die Kurve zu schneiden. Zum anderen gibt es derzeit keine vernünftige Stelle, die Ziegelmoosstraße Richtung Feldhüterweg (Weberpark) und umgekehrt auf kurzem Weg zu Fuß zu überqueren. Zum Dritten ist der schnurgerade Lerchenweg nachweislich nicht gerade geeignet, langsam zu fahren. Und bei 3500 Fahrzeugen pro Tag klagen die Anwohner hier über starke Beeinträchtigungen.

Magnus Kastenhofer, Sachbearbeiter Verkehr der Polizei im Donau-Ries-Kreis steht dem Verkehrsausschuss beratend zur Seite und war auch in der gestrigen Sitzung dabei. Laut seiner Statistik sind in den vergangenen achteinhalb Jahren an der fraglichen Stelle gerade mal drei Unfälle im Begegnungsverkehr („Bagatellgeschichten“) passiert. Außerdem sind drei Radler ohne Fremdbeteiligung gestürzt. Im Umkehrschluss ist kein einziger Querungsunfall passiert, keine Vorfahrtsverletzung und kein Fahrunfall, bei dem etwa ein Fahrzeug aus der Kurve getragen worden wäre. Unterm Strich bedeutet das laut Kastenhofer: „Im Ziegelmoos gibt es nicht viele Möglichkeiten etwas zu verbessern.“ Dennoch räumte der Verkehrsexperte ein: „Die faktische Sicherheit hat nicht immer etwas mit der gefühlten Sicherheit zu tun.“ Diese Möglichkeiten galten gestern als nicht sonderlich erfolgversprechend:

Ein Stoppschild kann laut Kastenhofer nicht viel bewirken, „denn es gibt ja keine Vorfahrtsverletzungen“.

Eine Rechts-vor-Links-Regelung käme deshalb nicht in Frage, weil die Straße mit dem höheren Verkehrsaufkommen stets die bevorrechtigte ist – und das ist eindeutig der Lerchenweg.

Im Lerchenweg selbst scheidet eine Tempo-30-Zone aus, da diese automatisch rechts-vor-links mit sich bringt. Und kleine Seitenstraßen wie Amselweg oder Stichstraße Lerchenweg wären als bevorrechtigte Straßen gar nicht wahrnehmbar.

Von einer Erneuerung der kaum mehr erkennbaren Linien an der Kreuzung Ziegelmoosstraße/Lerchenweg verspricht sich Bürgermeister Martin nicht viel: „Es ist fraglich, ob sich die Leute daran halten“.

Ein Zebrastreifen ist verkehrsrechtlich nicht möglich, da er eine bestimmte Anzahl von Fahrzeugen und Fußgängern voraussetzt. Wie Magnus Kastenhofer erläuterte, käme man im Ziegelmoos sicherlich auf die erforderlichen 500 bis 700 Kraftfahrzeuge in Spitzenstunden, nicht aber auf die notwendigen 50 bis 100 Passanten. Auch eine Ampel bringe aus eben diesen Gründen nicht den gewünschten Erfolg, so der Verkehrssachbearbeiter.

Wo also gibt es Möglichkeiten, einzugreifen und etwa baulich etwas zu verändern?

Eine angedachte Möglichkeit ist, den Trichter der Ziegelmoosstraße im Kurvenbereich zu verschmälern und damit das Kurvenschneiden zu erschweren oder gar zu verhindern.

Das würde auch eine Querungshilfe vereinfachen, die von allen Beteiligten gestern favorisiert wurde.

Kastenhofer plädierte dafür, den Verkehr auf der Hauptachse Ziegelmoosstraße/Lerchenweg nicht unnötig auszubremsen, sondern flüssig zu halten. Auch Bürgermeister Martin sagte: „Der Lerchenweg muss seine Leistungsfähigkeit behalten. Dennoch müssen wir die Belästigung für die Anwohner berücksichtigen.“

Alles in allem hält Kastenhofer einen Kreisverkehr für falsch. „3500 Fahrzeuge, die geradeaus fahren, dazu ein bis zwei Einmündungen – das passt nicht. Wenn sich die Stadt allerdings für diesen Luxus entscheidet, habe ich verkehrsrechtlich nichts einzuwenden.“ Wie dem auch sei: Die Suche nach der bestmöglichen Lösung hat erst begonnen. Und die Bürger sollen beteiligt werden.

