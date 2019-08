vor 54 Min.

Krieger mahnen zum Frieden

Kameradenverein in Gempfing gibt es seit 100 Jahren

Auf ihre 100-jährige Vereinsgeschichte konnten die Mitglieder des Krieger - und Soldatenvereins Gempfing, Kunding und Sallach zurückblicken. Es war der Wunsch der Mitglieder, im kleinen Rahmen und mit nur wenigen befreundeten Vereinen im Gempfinger Pfarrhof dieses Jubiläum zu feiern. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand der Gottesdienst mit anschließender Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal. Vorstand Hermann Sprater erinnerte in seiner kurzen Ansprache an die Gründer, die in der Gastwirtschaft Baumann in Gempfing vor 100 Jahren den Verein ins Leben riefen. Damals hieß er noch Veteranenverein Gempfing und Umgebung. Wie damals so gelte es auch heute: Es ist nicht die Verherrlichung des Krieges. Es ist die Mahnung an alle, alles zu tun, um den Frieden zu erhalten. Sprater äußerte seine Dankbarkeit für die fast 75 Jahre Frieden.

Er gedachte nicht nur der vielen Gefallenen und Vermissten, sondern auch der verstorbenen Kameraden, die in den 100 Jahren mit Stolz und Würde das Leben des Vereins mitgestalteten.

Der Zweite Bürgermeister Leo Meier überbrachte die herzlichsten Grüße der Stadt Rain und wünschte den Mitgliedern alles Gute für die Zukunft. Nach dem vom Pfarrer Anton Maric würdevoll zelebrierten Gottesdienst versammelten sich die Anwesenden zur Kranzniederlegung am Kriegerdenkmal. Zu dieser feierlichen Zeremonie gehörten selbstverständlich das Lied vom Kameraden und drei Böllerschüsse. Hermann Sprater dankte in seiner Schlussrede allen Gästen für ihr Kommen, dem Geistlichen für den feierlichen Gottesdienst und allen Helferinnen und Helfern, ohne die das Fest nicht hätte durchgeführt werden können. Obwohl das Wetter etwas schlechter wurde, hielt es die Festgäste nicht davon ab, ein paar Stunden im Pfarrhof bei gutem Essen und Kaffee mit selbst gebackenen Kuchen zu verbringen. (dz)

