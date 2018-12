03.12.2018

Künstler zeigen ihre Werke in der Turmstube

Donauwörther „Mittwochs-Maler“ in Kaisheim dabei

Am Wochenende lädt der Kulturförderkreis Kaisheim zu einem Künstlermarkt in den Torturm ein. Ausgestellt werden Werke von Malern aus dem Landkreis. In der untersten Turmstube präsentiert der in Rennertshofen geborene und heute in Gansheim lebende Eduard Zenzinger seine Bilder, die vom schönen Usseltal und seiner Natur in allen Facetten geprägt, mal abstrakt, dann wieder figürlich, mit Acryl, Kohle, Sand, Papier und Holz entstanden sind. Für Zensinger, der erst kürzlich seine Werke in Neuburg präsentiert hat, ist es die erste Ausstellung im Raum Donauwörth.

Ebenso bunt und abwechslungsreich geht es in der mittleren Turmstube weiter, wo die Mittwochs-Maler der Volkshochschule Donauwörth mit 20 Aquarellbildern zeigen, was sie bei Kursleiter Jürgen Timm gelernt haben. Die meisten „Mittwochs-Maler“, bei denen ganz eindeutig die Frauen zahlenmäßig dominieren, sind schon seit über einem Jahrzehnt treue Kursteilnehmer.

Der Senior unter den Adventsmarkt-Ausstellern zeigt seine Werke (Aquarell und Öl) in der obersten Turmstube. Willi Hertle findet seine Motive vor allem in seiner Heimatstadt Harburg und Umgebung. Ein eigenes Denkmal hat sich der Schreinermeister, der sein Hobby Malerei seit 20 Jahren ausübt, bereits geschaffen – das liebevoll und vorbildlich renovierte „Hertle-Haus“, als Gaststätte ein Schmuckstück Harburgs. Dass auch die Natur kleine Kunstwerke schaffen kann, hat Lydia Köchl erkannt, die von ihr entdeckte Baumscheiben präsentiert.

Die Ausstellung im Kaisheimer Torturm ist am Samstag, 8. Dezember, von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Am Sonntag können sich Besucher die Werke zwischen 14 und 17 Uhr ansehen. (dz)

Themen Folgen