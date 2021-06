Kultur im Thaddäus nimmt Fahrt auf

Ab sofort können Karten reserviert werden

Die Inzidenzzahlen sinken, und so sind die Veranstalter der Kaisheimer Kleinkunstbühne Thaddäus optimistisch, dass das Kulturleben wieder Fahrt aufnehmen kann. Im Juni ist deshalb der Neustart im Thaddäus geplant – mit entsprechenden Regeln und Schutzmaßnahmen: reduzierte Anzahl an Sitzplätzen, Abstandsregeln, Masken-, Testpflicht und mehr. Aus diesen Gründen können momentan keine festen Sitzplätze gebucht werden und freie Platzwahl ist nicht möglich.

Bereits getätigte Kartenreservierungen bleiben gültig. Neureservierungen können ab 1. Juni zu den gewohnten Geschäftszeiten bei Judith Plass-König ausschließlich per Telefon unter 09099/9665766 bestellt werden. Die Karten werden an der Abendkasse hinterlegt und dort bezahlt. Das Gasthaus ist nach Corona-Vorschriften ab 18 Uhr geöffnet. Dort ist telefonische Reservierung nötig.

Das für Donnerstag, 10. Juni, geplante Gastspiel „Dazwischen“ mit Lucy van Kuhl ist abgesagt.

Am Freitag, 18. Juni, 20 Uhr, kommt das Duo Paseo mit seinem Programm „Azur“. Übersetzt bedeutet „Paseo“ auf Deutsch „Spaziergang“. Demnach spazieren Rainer Gruber (Akkordeon/Kontragitarre) und Jan Eschke (Klavier) zwischen den einzelnen Musikstilen wie Tango, Walzer, Polka und verweilen in mancher Stimmungslage. Sie nehmen die Zuhörer mit auf eine Reise nach Andalusien, Buenos Aires, an den Staffelsee und die Isar. Neben bekannten Film-Melodien erklingen dabei viele eigene Stücke, die Bilder im Kopf entstehen lassen.

Am Freitag, 25. Juni, 20 Uhr, steht Andreas Rebers mit „Ich helfe gern“ im Programm. Schon als Kind wurden Andreas Rebers zur Hilfsbereitschaft erzogen und dies hält bis heute an. Er analysiert, was toxisch ist: Schuldgefühle, faule Kredite, faule Ausreden, Nazismus und Narzissmus. Also ein Programm über die Gegenwart und die moralische Großmacht Deutschland. Und noch eines: Mit der Wahrheit, vor allem der unbequemen, nimmt Rebers es sehr genau. Denn wenn man Wahrheiten, die einem nicht passen, in den Schrank sperrt, werden sie giftig. Und damit nicht die Falschen den Giftschrank öffnen, macht er es als Teufelsaustreiber lieber selber.

Der Kabarettist entlarvt. Und wenn am Ende noch etwas auf der Bühne herumliegt, kommt als Zugabe der Tatortreiniger und beseitigt die restlichen Spuren. Für Rebers ist klar: „Gegen Wahn und Populismus hilft nur ein guter Exorzismus. Wann und wo immer Sie wollen! Ich helfe gern!“ (dz)

Weitere Informationen zu Programm und Karten unter www.kleinkunst-kaisheim.de