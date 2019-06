10:00 Uhr

„Kulturgenuss am Fluss“ ist das Motto

Die Stadt Donauwörth lädt zur dritten Kulturnacht. Was im Einzelnen geboten ist.

Ein Abend ganz im Zeichen der Kultur mit zahlreichen Veranstaltungen – so lässt sich laut Pressemitteilung zusammenfassen, auf was sich die Donauwörther Bürger ebenso wie Gäste am Freitag, 7. Juni, bei der Donauwörther Kulturnacht freuen dürften.

Die Organisatoren der Stadt und ihre Partner haben sich zum Ziel gesetzt, Kultur einmal ganz anders und an ungewöhnlichen Orten zu präsentieren: von „Silent Disco“ auf dem Hartplatz des Stadtbades oder dem Stummfilm-Klassiker „Der General“ mit Buster Keaton im ehemaligen Eisenbahntunnel über eine offene Theaterprobe zu „My Fair Lady“ auf der Freilichtbühne (samt Blick hinter die Kulissen) bis zu Konzerten im Gewächshaus der Stadtgärtnerei oder mit der Stadtkapelle am Donauhafen: dies sind nur einige der Veranstaltungen der dritten Donauwörther Kulturnacht. Von 18.30 bis 23.30 Uhr läuft das gesamte Programm angesiedelt entlang des Kaibachs in der Promenade vom Käthe-Kruse-Puppen-Museum bis zum Alten Donauhafen.

Der "Zauberlehrling" im Innenhof des Käthe-Kruse-Museums

Im Innenhof des Museums gibt es den „Zauberlehrling“ vom Moussong Theater mit Figuren und die „Käthe-Kruse-Puppe“ als bezauberndes Puppenspiel. Humorvoll geht es in der Volkshochschule zu, wenn das Thema „Wasser“ in Sprachgeschichten gespiegelt und dabei verraten wird, was uns Wörter rund ums Wasser über unsere Kultur verraten. Im Donauwörther Zeughaus findet die Neo/Foto/Impressionismus-Ausstellung des Künstlers Gerald Kleinle statt und im Stadtknechtsturm lädt der Historische Verein zur Lesung aus dem historischen Roman „Brautfahrt nach Ungarn“ ein. Die Stadtkapelle gibt ein „Donauwörther Hafenkonzert“ am Alten Donauhafen und die Tourist-Info lädt zu einer Führung mit allerlei Kuriosem ein.

Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenlos

Zur Eröffnung der Kulturnacht lädt Oberbürgermeister Armin Neudert um 18.30 Uhr ins Zeughaus ein. Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenfrei. Wer die Finanzierung der Kulturnacht mit einem kleinen Beitrag unterstützen möchte, kann einen Kultur-Button erwerben, der im Vorverkauf bereits in der Stadtbibliothek, in der Städtischen Tourist-Information oder im Käthe-Kruse-Puppen-Museum zu den Öffnungszeiten gekauft werden kann und während der Kulturnacht angeboten wird. Die Kulturnacht findet in unregelmäßigen Abständen statt.

Die Organisatoren der nun dritten Veranstaltung sind größtenteils städtische Abteilungen – von der Schul- und Sportabteilung über Tourist-Information, vom Kulturbüro über Stadtmarketing, von der Museumsabteilung bis zur Stadtbibliothek und der Stadtkapelle. Im Juze Donauwörth, dem Theaterverein Donauwörth, der Volkshochschule und dem Historischen Vereines für Donauwörth und Umgebung fanden sie Unterstützer für das umfangreiche Programm. (pm)

Alle Veranstaltungen sind auf der Homepage der Stadt Donauwörth unter www.donauwoerth.de/kultur/kulturelle-veranstaltungen/ zu finden.

