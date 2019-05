18:33 Uhr

„Kunst im Park“ lockt viele Besucher

Auch wenn es kühl war - viele Menschen strömten in den Märker-Park in Harburg.

Der Heimatverein Harburg hat es gewagt – und gewonnen. Am Sonntag fand trotz der schlechten Wettervorhersagen „Kunst im Park“ statt. Der Mut der Veranstalter wurde belohnt: Es blieb trocken und am Nachmittag zeigte sich sogar etwas die Sonne. So fanden wieder viele Menschen den Weg in den Märker-Park. Die Kunsthandwerker boten Waren aus Weidenzweigen, Glas, Metall und Holz an. Hinzu kamen Töpfer- und Keramikwaren, handgefertigte Textilien und Schmuck. Auch Gartenpflanzen waren im Angebot. (dz)

