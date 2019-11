15:08 Uhr

Kunst- und Lichternacht Donauwörth: Termin, Programm, Anfahrt mit Bus

Im November findet in Donauwörth eine Kunst- und Lichternacht sowie ein Late-Night-Shopping statt. Mehr zum Termin, dem Programm und zur Anfahrt mit dem Bus erfahren Sie hier.

Der Sommer ist längst vorbei, die Tage werden kürzer. Die Donauwörther Innenstadt wird demnächst trotzdem bis spät abends hell erleuchtet sein. Denn die Kunst- und Lichternacht mit Late-Night-Shopping steht an. Was die Besucher von der Veranstaltung und dem Programm zu erwarten haben, erfahren Sie hier.

Kunst- und Lichternacht und Late-Night-Shopping in Donauwörth: Termin

Das Event findet am Samstag, dem 9. November 2019, von 18 bis 24 Uhr in der Innenstadt von Donauwörth statt. Dabei erstrahlen die öffentliche Gebäude in neuem Farbglanz. Verschiedene regionale Künstler stellen ihre Werke in den Geschäftsräumen der Innenstadt aus. Um viel Platz zum Flanieren, Genießen der Atmosphäre und zum Shoppen bis 24 Uhr zu haben, wird die Donauwörther Innenstadt zwischen Kapellstraße und Schustergasse für den Verkehr gesperrt.

Das Programm der Kunst- und Lichternacht 2019 mit Late-Night-Shopping

Das Programm der Kunst- und Lichternacht mit Late-Night-Shopping in Donauwörth besteht aus Aktionen der Läden der City-Initiative-Donauwörth und Illuminationen und Kunstaktionen. So werden unter anderem das Färbertörl, Rathaus und das Münster "Zu Unserer Lieben Frau" von innen kreativ beleuchtet.

Die Sonnenstraße verzieren kunstvolle Lichter und Lampen. Das Zeughaus in der Rathausgasse 1 zeigt die Bilderausstellung "Naturaufnahmen aus dem Ries". Die Städtische Kunstgalerie öffnet ihre Pforten anlässlich der Kunst- und Lichternacht von 18 bis 23 Uhr.

Donauwörther Kunst- und Lichternacht: Anfahrt mit dem Bus

Zur Kunst- und Lichternacht in Donauwörth lässt es sich bequem und umweltschonend mit dem Öffentlichen Nahverkehr gelangen. Dafür haben die Veranstalter verlängerte Taktzeiten bis 24 Uhr eingerichtet. Folgende Linien verkehren im Stundentakt:

Die Linie 1 von der Parkstadt über die Innenstadt zur Donau-Ries-Klinik und zurück.

zur Donau-Ries-Klinik und zurück. Die Linie 2 vom Bahnhof über die Innenstadt nach Riedlingen und zum Bahnhof zurück.

nach und zum Bahnhof zurück. Die Linie 3 vom Bahnhof nach Nordheim und Auchsesheim und zurück.

und Auchsesheim und zurück. Die Linie 6 vom Bahnhof über die Innenstadt , Schellenberg, Zirgesheim nach Schäfstall und zurück.

, Schellenberg, Zirgesheim nach Schäfstall und zurück. Die Linie Wörnitzstein vom Bahnhof über Klostergasse, Osterweiler, Felsheim, Wörnitzstein und zum Bahnhof zurück.

Das erweiterte Stadtbusangebot können Sie ganz mit einem Tagesticket für 2,30 Euro nutzen. (AZ)

Themen folgen