vor 52 Min.

Kunsthandwerkermarkt: Dieb klaut Schmuck

Auf dem Kunsthandwerkermarkt in Donauwörth war am Sonntagnachmittag gegen 13 Uhr ein Schmuckdieb unterwegs.

Wie die Polizei Donauwörth mitteilt, lief ein etwa 40-jähriger Mann an den Auslagen entlang und sah sich den dort präsentierten Schmuck an. Am Stand einer 69-jährigen Ausstellerin ließ er sich einige Teile genauer zeigen.

Als die Frau sich kurz einem anderen Kunden zuwendete, nutzte der mutmaßliche Täter die Gelegenheit. Er steckte die Teile ein und verschwand ohne weiteren Hinweis.

Halskette, Ohrringe und eine Armspange sind weg

Bei der Beute handelte es sich um eine Halskette, ein Paar Ohrringe und eine Armspange. Der Silberschmuck war handgefertigt und hat nach Auskunft der Geschädigten einen Wert von rund 280 Euro. (dz)

