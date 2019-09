10:24 Uhr

Kurierfahrer begeht Unfallflucht

Ein Kurierfahrer krachte in Riedlingen gegen ein Carport und fuhr dann weg. Aber nicht lange.

Ein zunächst unbekannter Kurierfahrer verursachte am Montag gegen 12.30 Uhr einen Verkehrsunfall und fuhr danach ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern einfach weiter. Das meldet die Polizei in Donauwörth. Der inzwischen ermittelte 29-jährige Tatverdächtige hatte in Riedlingen in Abwesenheit der Geschädigten ein Paket angeliefert. Beim Rangieren stieß er dann gegen das Dach eines Carports und beschädigte es deutlich. Er drückte dann einem 80-jährigen Nachbarn einen Zettel mit einer nicht vergebenen Telefonnummer in die Hand und fuhr anschließend weiter. Über den beauftragten Kurierdienst des Paketes konnte der tatsächlich fahrende Subunternehmer und sein Fahrer ermittelt werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 4500 Euro. (dz)

