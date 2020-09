01.09.2020

Kurzschluss sorgt für Stromausfall in Kaisheim

In Kaisheim herrschte am Sonntag Dunkelheit.

Plus Am Sonntag ging in einem weiteren Ort nichts mehr. Die Ursache steht jetzt fest.

Von Wolfgang Widemann

Am Sonntag hat es nicht nur im südlichen Donau-Ries-Kreis und im angrenzenden Kreis Augsburg, sondern auch in Kaisheim einen Stromausfall gegeben. Die beiden Ereignisse seien getrennt voneinander zu betrachten, teilt Ingo Butters, Pressesprecher des Energieversorgers Lechwerke (LEW), auf Anfrage mit.

Es war um 18.55 Uhr, als in Kaisheim im Kernort inklusive Bernhardisiedlung die Elektrizität plötzlich weg war. Gleiches galt für die Weiler Bertenbreit, Walbach und Binsberg (Stadt Donauwörth). Der Bereitschaftsdienst der LEW sei sofort losgefahren und habe nach der Ursache gesucht, so Butters. Ergebnis: Nahe Bertenbreit war wohl unter Einwirkung des starken Regens ein Baum umgekippt – und dabei auf eine Stromleitung und dann zu Boden gefallen. Die Leitung sei glücklicherweise heil geblieben, jedoch habe es einen Kurzschluss gegeben. Der löste dann die Schutzeinrichtung im nahen Umspannwerk aus. Damit war der Strom in den genannten Ortschaften weg.

Welche Folgen hatte der Stromausfall für die JVA Kaisheim?

Es dauerte nach Auskunft der LEW gut eine Dreiviertelstunde, bis die Versorgung wiederhergestellt war. Genau gesagt sei dies um 19.43 Uhr geschehen, also kurz vor Einbruch der Dunkelheit.

Welche Folgen der Stromausfall in den betroffenen Orten hatte, darüber hat der Energieversorger keine Erkenntnisse. Nach Recherchen unserer Zeitung war zumindest der Betrieb im Kaisheimer Rathaus eingeschränkt. Dort funktionierten am Montagmorgen weder Telefone noch Internet, noch der E-Mail-Verkehr. Die Probleme hätten erst am Dienstagvormittag behoben werden können, schildert Bürgermeister Martin Scharr. Es sei davon auszugehen, dass die Störung mit dem Stromausfall zu tun gehabt habe, erklärt Scharr.

Von dem Ausfall nicht berührt war die Justizvollzugsanstalt (JVA) in Kaisheim. Das berichtet Direktor Peter Landauer. Die Anstalt hänge wohl an einem anderen Strang. Jedoch sei die JVA für einen solchen Fall gerüstet: „Wir haben ein Notstromaggregat.“ Dieses schalte sich in Bruchteilen einer Sekunde ein. Damit könne das Gefängnis „nahezu komplett versorgt werden“, so Landauer. Dies gelte für das Sicherheits- und Computersystem, das Licht und die Küche. Die Sicherheit sei somit stets gewährleistet, und die Häftlinge könnten versorgt werden.

Am Sonntag waren durch einen Kabeldefekt und dessen Folgen zeitweise unter anderem die Gemeinden Asbach-Bäumenheim, Mertingen, Oberndorf, Ellgau und Nordendorf ohne Strom.

Lesen Sie auch:





Themen folgen