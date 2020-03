11:46 Uhr

Ladendieb klaut teure Handys und hat auch noch Drogen dabei

Plus 21-jähriger Gambier wird in einem Elektronikmarkt in Donauwörth auf frischer Tat ertappt. In seinen Taschen findet die Polizei aber noch mehr als das Diebesgut.

Ein Ladendieb ist in Donauwörth aufgeflogen, als er am Montag in einem Elektronikmarkt in der Bahnhofstraße zuschlagen wollte. Ein 21-jähriger Mann entfernte laut Polizei um 17.40 Uhr von einem neuen Ausstellungshandy die Diebstahlsicherung und steckte dieses in seine Jackentasche. Ein Mitarbeiter entdeckte die Tat und informierte die Polizei.

