vor 36 Min.

Ladendieb wird auf frischer Tat ertappt

Er hatte im großen Stil geklaut

In einem Einkaufscenter im Neurieder Weg in Donauwörth wurde am späten Montagnachmittag ein Ladendieb mit großer Beute erwischt. Der 54-Jährige fiel auf, als er verschiedene Ware einsteckte. Als er schließlich an der Kasse nur einen Artikel für knapp vier Euro bezahlt hatte, wurde er angehalten. Der Marktleiter fand bei ihm nicht bezahlte Ware im Wert von annähernd 126 Euro und verständigte die Polizei. Wie die Polizei mitteilt, hat der mutmaßliche Täter keinen Wohnsitz im Inland und musste daher eine Sicherheitsleistung hinterlegen, bevor er wieder entlassen wurde.

Themen Folgen