vor 14 Min.

Ladendiebe stehlen Parfum im Wert von 1000 Euro

Eine Ladenmitarbeiterin im Müller-Markt bemerkte, dass mehrere Regale leergeräumt waren.

Am Freitag fiel einer Mitarbeiterin der Donauwörther Müller-Markt-Filiale gegen 19.30 Uhr beim Gang durch die Regale auf, dass mehrere Regale in der Parfumabteilung leer geräumt waren. Bei einer anschließenden Kontrolle der Videoaufzeichnungen stellte die Marktleitung fest, drei bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen 17.15 und 17.30 Uhr insgesamt 16 hochwertige Parfums im Gesamtwert von über 1000 Euro gestohlen hatten. Es handelte sich bei den Tätern um zwei Männer und eine Frau im Alter zwischen 35 und 40 Jahre. Einer der Männer trug einen auffälligen Anzug und ein weiß kariertes Sakko trug. Wer Angaben machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden.

