vor 34 Min.

Ladensterben im Donauwörther Zentrum

Die Netto-Filiale in der Donauwörther Kapellstraße hatte am Samstag letztmals geöffnet.

In der Innenstadt machen gleich mehrere Geschäfte dicht. Damit nicht genug: Netto hat ganz schnell seine Filiale in der Kapellstraße geschlossen

Von Wolfgang Widemann

„Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe.“ Dieser Spruch ist in der Donauwörther Innenstadt zu lesen, genauer gesagt in der Reichsstraße sowie der direkt anschließenden Spitalstraße und Kapellstraße. Fünf Läden, so ist bei den Betreibern zu erfahren, machen in den nächsten Tagen, Wochen oder Monaten dicht.

Einen Schritt weiter ist der Netto-Markt in der Kapellstraße. Der hatte am Samstag letztmals geöffnet – eine böse Überraschung für viele Bewohner und Arbeitnehmer im Donauwörther Zentrum. Anfang Juni hatte der Stadtrat das Vorhaben des Unternehmens abgelehnt, anstelle des Markts in der Kapellstraße jenseits der Donau eine neue Filiale im Bereich des TKSV-Sportgeländes an der Augsburger Straße zu errichten (wir berichteten). Auf Anfrage unserer Zeitung teilt die Firma mit, die Filiale in der Kapellstraße habe unter anderem „nicht mehr unserem modernen Netto-Konzept“ entsprochen. Aus „Wettbewerbsgründen“ will die Firma „keine weiteren Details zur Schließung kommunizieren“.

Seit über 50 Jahren gibt es in der Reichsstraße den Sopo-Markt. Den gründete einst der Kaufmann Werner Nassl. 1995 zog der Textilladen vom jetzigen Gasthof Hirsch, der damals vergrößert wurde, an das obere Ende der Reichsstraße. 1999 übernahm Bärbel Frisch den Markt, 2015 folgte Susanne Deisenhofer. Die sieht sich nun gezwungen, das Geschäft zu schließen.

Voraussichtlich Ende Juli werde dies der Fall sein. „Ich bedauere dies sehr, aber aus wirtschaftlichen Gründen sind wir dazu gezwungen“, erklärt die Inhaberin. Der Umsatz im Sopo-Markt sei in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen. Grund dafür sei neben der Internet-Konkurrenz auch der Wegzug des Müllermarkts. Damit fehle Laufkundschaft.

Nun müsse man handeln. Das „Haus der Wäsche“ sei davon nicht betroffen, betont Susanne Deisenhofer. Die hofft, „dass die Stadt endlich die schwierige Situation erkennt“ und reagiere. Soll heißen: Die Geschäftsfrau wünscht sich kostenfreies Parken mit Parkscheibe für eine Stunde und eine „kundenfreundlichere Verkehrsüberwachung“.

Den Wegzug des Müllermarkts und die dadurch fehlende Laufkundschaft beklagt auch Petra Schafnitzl. Seit 16 Jahren ist sie Inhaberin des Geschäfts „Vom Fass“ in der oberen Reichsstraße. Ende September ist dort Schluss. Gerne hätte sie den Laden noch weiter geführt, doch dies rentiere sich nicht mehr: „Von Stammkunden allein kann man nicht leben.“

Was Petra Schafnitzl auffällt: „Donauwörth ist eine schöne Stadt, aber kleine, nette Geschäfte zum Bummeln fehlen im Zentrum.“ Dies merke man gerade in der Reichsstraße.

Dass dieser der Müllermarkt fehlt, stellt auch Josefine Schadl vom Geschäft „Tragbar“ fest. Dieses ist seit vier Jahren in der Reichsstraße angesiedelt, momentan ganz am unteren Ende. Doch der Umsatz sei zu gering. Deshalb werde der Laden geschlossen – wann, das sei noch unklar: „Wir suchen noch einen Nachmieter.“

Gleich nebenan, in der Spitalstraße, ist in der „Modetruhe“ ebenfalls Räumungsverkauf. Am kommenden Samstag mache er den Laden zu, teilt Betreiber Thomas Häusler auf Anfrage mit. Die Gründe: mangelnde Frequenz, sinkende Umsätze, steigende Kosten. „Vielleicht waren die Verkaufsfläche und damit das Sortiment auch zu klein“, so Häusler.

Das Wort „Geschäftsaufgabe“ ist auch an der „Nadelkiste“ von Jenny Scharff in der Kapellstraße zu lesen. „Es wird immer weniger, es reicht einfach nicht“, sagt die Betreiberin. Früher sei der Freitag ein umsatzstarker Einkaufstag im Donauwörther Zentrum gewesen, doch mittlerweile seien dort viel weniger Menschen unterwegs. Spätestens Ende des Jahres werde das Geschäft geschlossen sein. "Kommentar

Themen Folgen