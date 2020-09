11:48 Uhr

Lärmschutz entlang der Bundesstraßen jetzt anpacken

In Bäumenheim geht es um Lärmschutz entlang der Bahnlinie. Kommen Schallschutzwände auch an den Bundesstraßen in Donauwörth?

Wichtige Lärmschutzmaßnahmen rund um Donauwörth sollten jetzt angepackt werden - denn keiner weiß, ob der Staat künftig auf Sparflamme kocht.

Von Thomas Hilgendorf

Es ist so eine Sache mit nackten, nüchternen Zahlen und dem, was Menschen am eigenen Leibe fühlen und erleben. Die kalte Zahl bietet vielleicht hilfreiche Anhaltspunkte, spiegelt aber nicht unbedingt die Lebensrealitäten der Menschen wider. Dies ist bei der jüngst im Donauwörther Bauausschuss präsentierten Studie klar zu erkennen gewesen. Leidgeprüfte Anwohner entlang so mancher Streckenabschnitte der Bundesstraßen rund um Donauwörth berichten von dem, was sie tagein tagaus mitmachen (müssen). Und da fließen durchaus relevante Aspekte mit hinein, die bei jener Untersuchung zum Lärmschutz gar keine Rolle gespielt haben, wie zum Beispiel das polternde Geräusch an der Fuge zur B2-Hangbrücke am Schellenberg, das immer wieder im Gespräch von den Anwohnern erwähnt wird.

Der Verkehr rund um Donauwörth hat zugenommen

Tatsächlich hat der Verkehr in den vergangenen Jahren um einiges zugenommen. Schallschutzmaßnahmen empfehlen sich in diesem Zusammenhang sowieso. Vorsichtshalber sollte man sich beeilen bei der Planung und Umsetzung – solange öffentliche Fördergelder noch in größerem Umfang zur Verfügung stehen.

