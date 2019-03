vor 56 Min.

Lagerfeuer löst Einsatz in Harburg aus

Angebliches Feuer beim Bauhof verunsichert die Anwohner. Doch eigentlich war alles ganz harmlos.

Einige Aufregung hat es am Freitagabend in Harburg gegeben. Gegen 21.30 Uhr wurde die Polizei über ein Feuer im Bereich des Harburger Bauhofes informiert. Die Feuerwehr Harburg rückte mit zwei Löschzügen und 15 Einsatzkräften an. Auch ein Rettungswagen wurde vorsorglich zum Einsatzort entsandt. Allerdings stellte sich heraus, dass es sich bei dem vermeintlichen Brand um ein Lagerfeuer dreier Jugendlicher im Alter von 15 bis 17 Jahren aus dem Raum Harburg handelte, das sogar unter Aufsicht und in einer Feuerschale brannte. Es bestand zu keiner Zeit Brandgefahr, so die Polizei Donauwörth. Die Eltern der drei Jugendlichen Lagerfeuerfreunde wurden verständigt, die ihre Kinder vor Ort abholten. (dz)

