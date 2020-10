vor 50 Min.

Landesgartenschau: Räte in Wemding stehen hinter Bewerbung

Der historische Stadtgraben an der Wemdinger Altstadt im Bereich des Johannisgrabens könnte in das Konzept einer Landesgartenschau einbezogen werden.

Plus Die Idee, dass sich Wemding um die Ausrichtung des Großereignisses bewirbt, gefällt den örtlichen Kommunalpolitikern. Tourismus-Leiterin präsentiert Zahlen und „Gedankenspiele“

Von Wolfgang Widemann

Auch wenn es noch ein langer Weg ist, viele Fragen zu klären und Konzepte zu schmieden sind und niemand weiß, ob es am Ende auch klappt – so viel ist jetzt schon klar: Die politisch Verantwortlichen in Wemding begrüßen einhellig den Plan, dass sich die Stadt darum bewirbt, im Jahr 2028, 2029 oder 2030 die sogenannte kleine Landesgartenschau auszurichten. Eine ganze Reihe von Stadträten machte in einer Sitzung des Haupt-, Personal- und Kulturausschusses am Dienstagabend deutlich, dass es für die Kommune eine große Chance wäre, den Zuschlag für dieses Großereignis zu erhalten.

Wie bereits berichtet, hat die Stadtverwaltung in den vergangenen Monaten ein erstes grobes Konzept für eine solche Gartenschau erarbeitet. Federführend war dabei Tourismus-Leiterin Judith Strohhofer. Die stellte dem Gremium eine Vielzahl von Fakten und erste Ideen vor. Auffällig dabei: Der Sitzung wohnten angesichts der Dimension dessen, was da noch kommen könnte, nicht nur die Mitglieder des Ausschusses bei. Vielmehr waren fast alle Mitglieder des Stadtrats anwesend.

Bürgermeister Martin Drexler sprach von einer „Zwischenstufe“, auf der man sich befinde. Über die offizielle Interessensbekundung und eine Bewerbung entscheide der gesamte Stadtrat. All dem wolle man sich „Stück für Stück annähern“. Dabei wolle man das Thema nicht nur in den politischen Gremien voranbringen, sondern auch den Dialog mit den Bürgern pflegen.

Bei der Landesgartenschau geht es auch in Wemding um eine nachhaltige Stadtentwicklung

Auf eines wies Drexler gleich hin: Bei einer solchen Landesgartenschau handle es sich keineswegs mehr um eine „Leistungsschau“ mit möglichst vielen schönen Blumen, sondern es stehe die„Verantwortung für die Schöpfung“ im Vordergrund. Ziel einer Landesgartenschau ist es dem offiziellen Sprachgebrauch zufolge, dauerhafte und vorbildliche Grün- und Erholungsanlagen zu schaffen oder bestehende Anlagen „wesentlich weiterzuentwickeln“. Es gehe um eine „nachhaltige, umwelt- und naturfreundliche Stadtentwicklung“.

Judith Strohhofer führte an, dass in der näheren Region bereits zwei Gartenschauen dieser Art stattgefunden haben: 2009 in Rain und 2019 in Wassertrüdingen. Weil die Schau im angrenzenden Mittelfranken erst ein Jahr zurückliegt, konzentrierte sich die Tourismus-Leiterin auf die dortigen Geschehnisse. Das Ausstellungsgelände in Wassertrüdingen habe insgesamt 13,4 Hektar umfasst. Es kamen 336000 Besucher. Die Baukosten betrugen 8,4 Millionen Euro netto. Vom Freistaat flossen – auch aus Bundes- und EU-Mitteln – Zuschüsse in Höhe von 80 Prozent.

Die Tourismus-Leiterin stellte Zahlen aus Wassertrüdingen und Wemding gegenüber. Die Steuereinnahmen der 6000-Einwohner-Stadt in Franken sei lange Zeit wesentlich höher gewesen, sei inzwischen aber ungefähr auf gleichem Niveau. In Wemding mit seinen 5800 Einwohnern sei der Tourismus mit jährlich rund 50000 Übernachtungen ausgeprägter als in Wassertrüdingen (knapp 10000).

Die Stadt Wemding müsste bis Mai 2021 offiziell ihr Interesse an der Landesgartenschau bekunden

Stichtag für eine konkrete Interessensbekundung für 2028 bis 2030 sei der 21. Mai 2021. Anschließend fänden Beratungsgespräche statt, ehe die Bewerbungsunterlagen bis 8. April 2022 abgegeben werden müssten. Auch Wemding könnte für die Baumaßnahmen mit einer hohen Förderung durch den Staat rechnen, allerdings hänge sie von den Maßnahmen ab und könne deshalb noch nicht beziffert werden, so Bürgermeister Drexler.

Judith Strohhofer präsentierte erste „Gedankenspiele“, wie eine Gartenschau in Wemding aussehen könnte. Die Schau könnte in der Altstadt und einem Grüngürtel um diese herum stattfinden, den direkt an den Ort reichenden Wald und geologische Aspekte mit einschließen. Denkbar wäre ein Konzept, in das der Schlosshof mit Übergang zum Johannisgraben und Johannisweiher-Areal einbezogen würde. Es könnten attraktive Wegeverbindungen zwischen dem historischen Zentrum und dem Naherholungsbereich geschaffen werden. Ein Trumpf könnte der Forst sein: „Das Thema Wald ist bei Gartenschauen noch gar nicht gespielt worden.“

In das Programm würde die Stadt auch die Region integrieren wollen: Vereine, Verbände, Institutionen. Der Bayerische Bauernverband beispielsweise habe bereits Unterstützung signalisiert, berichtete Drexler. Judith Strohhofer ließ sich bei ihren Visionen sogar vom Central Park in New York inspirieren: „Warum nicht eine grüne Lunge schaffen oder einen Baumwipfelpfad am Waldsee?“

Wemdinger Bürgermeister sieht Interesse an Landesgartenschau auch als Signal

Erste Stimmen aus der Bevölkerung zu dem Interesse an der Gartenschau seien durchaus positiv gewesen, teilte die Tourismus-Leiterin mit. Deren Arbeit lobte der Bürgermeister ausdrücklich. Die Aktivitäten der Kommune für das Großereignis seien in Corona-Zeiten auch ein Signal: „Wir sehen die Zukunft!“

Die Mitglieder des Ausschusses beschlossen einstimmig, dass die Verwaltung die Vorbereitungen für eine Bewerbung weiter vorantreiben soll. Der Stadtrat will zudem nach Wassertrüdingen fahren, um sich dort näher zu informieren. Auch eine Bürgerversammlung zu dem Thema wird ins Auge gefasst.

