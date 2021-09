Landkreis

vor 18 Min.

Corona: So starten die Kitas im Landkreis Donau-Ries

Plus Die Kindertagesstätten in der Region müssen weit mehr auf Vertrauen bauen als die Schulen. Warum das so ist und wie die Vorbereitungen aufs neue Kita-Jahr laufen.

Von Thomas Hilgendorf

Erst mal hört sich alles ganz normal an: Fröhliche Kinderstimmen im Hintergrund, die Kleinen freuen sich auf die Freunde und Freundinnen, wollen vom Urlaub erzählen, spielen. Für Angelika Exner vom AWO-Kinderhaus in Donauwörth bedeutet der Start der Kitas in den nunmehr zweiten Corona-Herbst allerdings ziemlich viel Arbeit und Organisation. Während für die Schulen sehr klare Testvorgaben gelten, ist man in den Kindertagesstätten vor allem auch auf eines angewiesen: Vertrauen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen