Corona sorgt für stille Weihnachtszeit bei den Stadtkapellen

Plus Aufgrund der hohen Infektionszahlen und Absagen von Veranstaltungen fallen fast alle Auftritte aus. Bei manchen Musikkapellen steht der Betrieb ganz still.

Von Fabian Kapfer

Für die Musikerinnen und Musiker in der Region ist die Adventszeit heuer eine äußerst stille Zeit. Die Weihnachtsmärkte wurden in Bayern aufgrund der hohen Infektionszahlen abgesagt, die Proben dürfen nur noch unter verschärften Auflagen stattfinden und auch andere Veranstaltungen fallen gerade aus Sicherheitsgründen aus . Somit fehlen in der Vorweihnachtszeit neben Glühweinständen und Grillbuden in diesem Jahr auch vielerorts Musikkapellen, die sonst mit ihrem breiten Repertoire zahlreiche Menschen in Weihnachtsstimmung in versetzen.

