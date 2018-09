vor 38 Min.

Landkreis: „Das Pflegesystem ist in Schieflage“

Der Vorsitzende des Sozialverbandes VdK im Donau-Ries-Kreis beklagt fehlende Konzepte. Wo es aus seiner Sicht hakt und was er sich von den Politikern erhofft.

Von Christian Mühlhause

Der Vorsitzende des Sozialverbandes VdK im Landkreis, Leo Nagel, kann eigentlich zufrieden sein, schließlich erfährt das Thema Pflege derzeit viel Öffentlichkeit und die Bayerische Landesregierung zahlt jetzt ein Landespflegegeld in Höhe von 1000 Euro pro Jahr aus, um Bürger mit pflegebedürftigen Angehörigen besser zu unterstützen.

Nagel ist aber mit der Situation nicht zufrieden, weil die Politiker „viel ankündigen“ und seiner Wahrnehmung nach bei zu vielen Themen „auf Sicht fahren, statt langfristige Strategien zu entwickeln“. Das Pflegegeld sei zwar ein richtiger Schritt, so Nagel, aber er behebe nicht das eigentliche Problem, dass es zu wenig Plätze in der Kurzzeitpflege gebe. Nur diese würden pflegende Angehörige wirklich entlasten und die benötigten Freiräume schaffen, so der Vorsitzende des Sozialverbandes mit seinen 9500 Mitgliedern im Landkreis. Landrat Stefan Rößle hat im Interview gegenüber unserer Zeitung kürzlich gesagt, dass der Bedarf zwar da sei, dessen Höhe zu ermitteln aber schwierig, weil die Angehörigen bei diversen Einrichtungen anrufen und mehrfach registrieren. Zudem verwies er auf die Kosten eines solchen Angebotes und die Ungewissheit, wie es ausgelastet sei.

Nagel will das so nicht gelten lassen. „Ich habe noch nie erlebt, dass solch ein Angebot, wenn es erst einmal existiert, nicht auch sehr gut angenommen wird. Ich bekomme in Gesprächen mit, wie groß der Bedarf und Leidensdruck bei dem Thema ist.“ Aus seiner Sicht wäre es sinnvoll, das Landratsamt würde eine Anlaufstelle schaffen, die die Anfragen koordiniert. Die könne auch neutral rund um das Thema Pflege informieren empfiehlt er.

Nagel fordert zudem, dass es bei den im Landkreis geplanten Pflegestützpunkten schneller vorangehen müsse, bei denen Plätze für die Kurzzeitpflege geschaffen werden sollen. Doch selbst wenn es die Plätze zeitnah gäbe, müsste noch das entsprechende Personal gefunden werden. Der Markt ist aber weitgehend leer gefegt. „Das ist auch so ein Problem der getroffenen politischen Entscheidungen. Ab dem Jahr 2020 sollen angehende Pfleger kein Schulgeld mehr zahlen müssen. Die Nachricht ist gut, aber warum passiert das nicht sofort? Das Problem ist doch akut und erkannt“, sagt Nagel und schüttelt den Kopf. Es mangle auch an Wertschätzung für den Beruf des Kranken- und Altenpflegers, glaubt er. Dass Fachkräfte aus dem Ausland angeworben werden sollen, sei ein klares Zeichen, dass das „System in Schieflage“ ist. Ebenso dass der Staat Medizinstudenten Zuschüsse zahle, nur damit diese eine Praxis in ländlichen Gebieten eröffnen.

Großen Handlungsbedarf sieht Nagel auch beim Thema Barrierefreiheit. Er verweist darauf, dass Horst Seehofer im Jahr 2013, damals noch als Ministerpräsident, versprochen habe, dass Bayern 2023 überall barrierefrei sei. „Ich habe Zweifel, dass das klappt. Vom jetzigen Ministerpräsidenten Markus Söder hört man zu dem Thema gar nichts. Dabei sieht man am aktuellen Fall der Bahnrad-Olympiasiegerin Christina Vogel wie schnell und unerwartet es einen treffen kann.“ Die Spitzensportlerin ist nach einer Kollision im Training querschnittsgelähmt. Nagel sagt, er sei gespannt, ob den Ankündigungen zum barrierefreien Ausbau des Donauwörther Bahnhofs diesmal auch Taten folgen. Das Projekt steht schon lange auf der Agenda und soll im Jahr 2020 angegangen werden.

Ein wichtiger Baustein, bei dem die Politik ebenfalls hinterher hinke, sei das barrierefreie Wohnen, beklagt der VdK-Vorsitzende. Es werde zwar viel über sozialen Wohnungsbau und neue Wohnungen diskutiert, das Thema Barrierefreiheit spiele dabei allerdings fast gar keine Rolle. Nagel hält es für erstrebenswert, dass im Landkreis Wohnprojekte entstehen, in denen Jung und Alt zusammenleben und sich gegenseitig unterstützen. „Wir müssen neue Wege denken und Netzwerke aufbauen.“

Dazu gehören laut Nagel auch neue Konzepte bei der Mobilität. Er nennt die Ausweitung des Ehrenamtes, Rufbusse und Carsharing auch im ländlichen Raum als Optionen.

