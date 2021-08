Das Schicksal der ausgesetzten Tiere im Kreis Donau-Ries

Plus Spätestens seit Corona sind Haustiere voll im Trend. Wenn die Zeit dafür weniger wird, werden viele wieder zurückgegeben. Welche Erfahrungen das Tierheim Hamlar gemacht hat.

Seit Beginn der Coronakrise und den aufkommenden Kontaktbeschränkungen, waren Haustiere beliebter denn je. Viele Menschen arbeiteten im Home-Office und hatten mehr Zeit. Die Listen der Interessenten bei Züchtern wurden immer länger, illegaler Welpenhandel nahm zu und auch bei den Tierheimen wurde intensiver nachgefragt. Mittlerweile hat sich die Coronalage wieder etwas entspannt und viele kehren an ihren Arbeitsplatz zurück. Aber was ist aus den Tieren geworden?