Landkreis

vor 19 Min.

Dem Wald im Kreis Donau-Ries geht es wieder besser

Plus Der nasskalte Mai war ein Segen für die Vegetation. Indes gibt es ein Umdenken in Teilen der Forstwirtschaft. Wie der Wald der Zukunft aussehen könnte.

Von Thomas Hilgendorf

Früher war nicht alles besser. Aber vieles. Ein Blick in den dichten Monheimer Stadtwald zeigt, wie vor Jahrhunderten die weiten Wälder in der Region ausgesehen haben könnten: hohe Laubbäume mit dichtem Blattwerk nebst Nadelbäumen. Sattgrün, gesund, dichte Kronen. Der Regen der vergangenen Wochen duftet in der leichten Kühle noch nach. Was hier entstanden ist unweit der Kölburger Straße, das könnte der Wald der Zukunft sein. „Zukunftswald“ nennt sich denn auch das Projekt, an welchem unter anderem die Bayerischen Staatsforsten mit der Stadt Monheim arbeiten.

Themen folgen