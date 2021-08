Landkreis

05:58 Uhr

Die Bienen haben es heuer schwerer im Kreis Donau-Ries

Plus Der Honigertrag bei den Imkern im Landkreis Donau-Ries fällt geringer aus. Warum das so ist und welche Tiere sonst noch selten zu sehen sind.

Von Thomas Hilgendorf

Den Honig sollten Teeliebhaber und -Liebhaberinnen mit Bedacht in die Tasse löffeln. Denn die Erzeuger des leckeren Süßungsmittels haben es in diesem Jahr nicht all zu leicht gehabt. Wie Alfred Hofmann aus Schäfstall, Vorsitzender des Imkerbands im Landkreis Donau-Ries, erklärt, hätten so manche Bienenfreunde heuer gar keinen Honig schleudern können.

