Landkreis Donau-Ries: 15 neue Corona-Fälle in den letzten sieben Tagen

Das Pandemiezentrum in Penzing geht Ende August wieder in Betrieb.

Plus Zahl der Personen im Landkreis Donau-Ries, die sich mit dem Virus infiziert haben, steigt. Eine Entscheidung über das Testzentrum ist noch offen.

Von Barbara Wild

Auch im Landkreis Donau-Ries zeigt sich ein leichter Anstieg an Corona-Infizierten. In den vergangenen sieben Tagen haben sich 15 Personen mit dem Sars-Cov-2 Virus angesteckt, so die Zahlen aus dem Gesundheitsamt. Am Mittwoch wurden allein vier Neuinfizierte gemeldet. Aktuell gelten somit 30 Personen als sogenannte Indexfälle, sind also infiziert und stehen unter Quarantäne, weil sie noch Symptome zeigen oder die Tests noch positiv sind.

Zum Vergleich: Im gesamten Monat Juni war im Landkreis nur vereinzelte Fälle registriert worden. Jetzt gibt es wieder einen leichten Anstieg im August. Damit liegt die Anzahl von Infizierten in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner erstmals wieder im zweistelligen Bereich.

Aktuell acht Corona-Infizierte pro 100.000 Einwohner im Landkreis

Am Montag lag diese Kennziffer bei acht. Sie ist deshalb relevant, weil bei einer Infektionszahl von 35 pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen in Bayern der Grenzwert erreicht ist, bei dem über regionalen Lockdown entschieden werden muss.

Damit steigt die Gesamtzahl der Infizierten auf 393, bisher sind 339 wieder gesund. Nach wie vor liegt die Zahl der in Verbindung mit einer Corona-Infektion gestorbenen Personen bei 24. Laut Daten des Robert-Koch-Institutes ist die am stärksten betroffenen Gruppe im Landkreis, die der Frauen zwischen 35 und 59 Jahren mit 81 Infizierten.

Offen ist, wohin im Donau-Ries-Kreis das Corona-Testzentrum kommt

Nach wie vor offen ist laut Claudia Marb, stellvertretende Landrätin, die aktuell die Geschäfte im Landkreis führt, wo in der Region das von der bayerischen Staatsregierung geforderte Testzentrum eingerichtet werden soll. „Wir wissen zwar, was gewollt ist, aber nicht, wie wir das umsetzen sollen“, sagt Claudia Marb.

Am Donnerstagnachmittag gab es eine Telefonkonferenz aller schwäbischer Landräte und Oberbürgermeister kreisfreier Städte mit dem Regierungspräsidenten von Schwaben, Erwin Lohner. Dabei ging es nicht nur um die Frage wer eigentlich in diesen Zentren getestet werden kann und soll und welche Strukturen im Hintergrund gebraucht werden.

Wer bezahlt für die Corona-Tests?

Zwar gab es in der Hochphase der Pandemie in Monheim ein Testzentrum am Kreisbauhof, dieses soll aber nicht mehr genutzt werden. Ziel ist ein Zentrum mehr in der Mitte des Landkreises zu installieren und zudem eine Fläche zu finden, die nicht schon genutzt wird.

Auch die Frage der Abrechnung ist wohl noch offen, denn für Testpersonen jeden Alters ist die Laboruntersuchung kostenlos. Doch je nach Berufsgruppe übernehmen die Leistung entweder der Freistaat oder die Krankenkassen.

