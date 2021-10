Almarin in Mönchsdeggingen: Kommt der Zweckverband?

Eine Million Euro würde der Betrieb des Almarin in Mönchsdeggingen pro Jahr kosten. Jetzt soll geklärt werden, welche Kommunen sich finanziell beteiligen würden.

Gut eine Million Euro würde der Betrieb des Almarin in Mönchsdeggingen im Jahr kosten, genauer gesagt: 1.050.000 Euro. Diese Rechnung präsentierte Landrat Stefan Rößle den Rathauschefs in der Bürgermeisterdienstbesprechung am Freitag in Donauwörth. Von nur einer Kommune sei eine solche Summe nie und nimmer zu schultern.

Nun gebe es die Idee der Einrichtung eines Zweckverbandes, bestehend aus den Ries-Kommunen sowie aus Bissingen und Tapfheim, die Interesse an einer Kostenbeteiligung angemeldet hätten. Die Kosten lägen dann für Mönchsdeggingen nurmehr bei gut 63.000 Euro pro Jahr – die anderen Kommunen der Region würden je nach Einwohnerstärke ebenfalls ihren Beitrag leisten. Zum Beispiel würde der für Wallerstein 75.000, für Wemding 129.000, für Oettingen 115.000 und für das kleine Ederheim etwa 25.000 Euro betragen, wie das Landratsamt errechnete.

Landkreis Donau-Ries kann sich laut Landrat Rößle nicht an einem Zweckverband beteiligen

Rößle erwähnte, dass ein Zweckverband Ries inklusive der Kommunen Nördlingen und Harburg indessen nicht umsetzbar sei – beide Orte hätten bereits eigene Badeeinrichtungen, um die sie sich kümmern müssen. Sie dürften sich gar nicht in einem Zweckverband, dessen Aufgabe der Betrieb anderer Badeeinrichtungen ist, beteiligen, erläuterte Harburgs Bürgermeister Christoph Schmidt.

Dass die Bäder unter der Ägide des Landkreises stehen, ist ebenfalls rechtlich nicht möglich, da dies keine den Kreisen zugeschriebene Aufgabe ist, wie Landrat Rößle erklärte.

Auch die Beteiligung des Landkreises über einen Zweckverband sei nahezu unmöglich; letztlich würden Kommunen, die dies tun, so Rößle, in einer Art Grauzone agieren. Noch dazu wäre eine solche Beteiligung schlichtweg „unfair“ gegenüber all jenen Ortschaften, die eine Sanierung bereits eigenständig gestemmt hätten: „Wir müssten dann bei allen Bädern mitmachen“, so Rößle. Zudem habe ein solches Ansinnen in der Vergangenheit im Kreistag keine Mehrheit gefunden.

Nördlingens OB Wittner sieht Möglichkeiten, dass der Landkreis mit bezahlt

Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner sieht dagegen durchaus Möglichkeiten, dass sich der Landkreis beteiligt. Als Beispiele nannte er Schwabmünchen, Geretsried und Cham. Bei den für den Zweckverband infrage kommenden Kommunen im Ries sowie in Bissingen und Tapfheim fragt der Landkreis nun das Interesse an einem Zweckverband ab. (hilg)