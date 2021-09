Anstieg des Holzpreises macht Waldbesitzern im Donau-Ries-Kreis Hoffnung

Plus Nach einem eklatanten Preisverfall und hohen Verlusten erwarten die Forsteigentümer nun gute Erträge. Auch zur Bedrohung durch Borkenkäfer gibt es Aktuelles.

Nach etlichen, eher bescheidenen Jahren keimt bei den Waldbesitzern im Landkreis Donau-Ries Hoffnung: In den vergangenen beiden Jahren verzeichneten sie unterdurchschnittliche Erträge, seit einigen Monaten ist der Rohstoff Holz aber so gefragt wie lange nicht.