Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit nehmen im Donau-Ries-Kreis zu

Im Landkreis Donau-Ries ist die Quote im Juli auf 2,1 gestiegen. Auch die Zahlen bei der Kurzarbeit gehen nach oben. Es gibt aber auch Erfreuliches.

Die Arbeitslosenquote ist im Landkreis Donau-Ries im Juli auf 2,1 Prozent (plus 0,1 Prozentpunkte) gestiegen. Die Zahl der Arbeitslosen erhöhte sich zum Vormonat um 1,5 Prozent. Insgesamt waren im Juli 1648 Menschen arbeitslos gemeldet – das sind im Vergleich zum Vorjahr aber deutlich weniger.

Damals betrug die Arbeitslosenquote 2,4 Prozent. Allerdings war der Juli 2020 noch stark von der Corona-Krise geprägt. Verglichen mit früheren Jahren liege die Arbeitslosigkeit noch immer weit höher. Im Juli 2019 betrug die Arbeitslosenquote 1,5 Prozent. „Erfreulich ist jedoch, dass der Stellenmarkt deutlich zulegt und die Arbeitgeber wieder stärker einstellen“, berichtet Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth.

Fast 100 Arbeitsstellen mehr gemeldet als im Juni

Im Juli meldeten sich 573 Personen arbeitslos, davon kamen 266 aus einer Beschäftigung. Im Gegenzug beendeten 552 die Arbeitslosigkeit, 214 davon nahmen Erwerbstätigkeiten auf.

Im Juli wurden 380 neue Arbeitsstellen gemeldet, 98 mehr als im Juni. Im Vergleich zum Vorjahr sind 201 Stellen mehr, was viel erscheinen mag. Hier ist laut Paul aber zu beachten, dass zu Beginn der Krise vor einem Jahr die Stellenmeldungen komplett eingebrochen waren. Arbeitssuchende können aus 1436 freien Stellen wählen. Dies sind 7,3 Prozent mehr als im Vormonat. Der Stellenbestand liegt mit 245 (20,6 Prozent) über dem Vorjahresniveau. Personal wird besonders in folgenden Berufsbereichen gesucht: Lagerwirtschaft, Verkauf, Metallbearbeitung, Maschinen- und Anlagenführung, Bauelektrik, Schweißtechnik, Kraftfahrzeugtechnik, Bürokräfte, Berufskraftfahrer (Güterverkehr/Lkw) und Kranführer/Bediener Hebeeinrichtung.

Viele Unternehmen nutzen weiterhin das Kurzarbeitergeld, um ihre Beschäftigten zu halten. Der Umfang der realisierten Kurzarbeit sei weiterhin hoch. Der aktuelle Trend lasse sich am besten an den monatlich neu eingegangenen Anzeigen ablesen. Diese sind im Juli im Vergleich zum Vormonat wieder gestiegen und es wurden wieder mehr Arbeitnehmer in den Anzeigen angegeben. Bis zum 25. Juli gingen 13 Anzeigen für 291 Beschäftigte ein – im Juni waren es nur acht Anzeigen für 47 Beschäftigte.

563 Ausbildungsstellen im Donau-Ries-Kreis sind unbesetzt

Von Januar bis Juni 2021 zahlte die Agentur Donauwörth für die vier in ihrem Zuständigkeitsbereich liegenden Kreise Donau-Ries, Dillingen, Günzburg und Neu-Ulm 45,8 Millionen Euro für Kurzarbeitergeld aus und es wurden über 33,6 Millionen Euro Sozialversicherungsbeiträge erstattet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum wurden somit 61,8 Prozent mehr Kurzarbeitergeld ausbezahlt und 54,1 Prozent mehr Sozialversicherungsbeiträge erstattet.

Seit Oktober, dem Beginn des Berufsberatungsjahres, wurden im Kreis 1463 Berufsausbildungsstellen gemeldet. Das sind 1,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Im gleichen Zeitraum haben sich 955 Jugendliche bei der Berufsberatung gemeldet, die eine Lehrstelle suchen. Das sind 3,4 Prozent weniger als im Vorjahr. Bisher sind 563 Ausbildungsstellen unbesetzt. Gleichzeitig haben 149 junge Menschen noch keine Ausbildung oder eine Alternative. Rechnerisch kommen im Juli also auf einen Ausbildungssuchenden 3,78 Berufsausbildungsstellen.