Ausbildungsmarkt in Nordschwaben trotzt der Pandemie

In der Gastronomie blieben viele Lehrstellen frei. Das ist eine der vielen Erkenntnisse, die die Agentur für Arbeit Donauwörth in ihrer Jahresbilanz zur Ausbildung zieht.

In Schwaben ist die Lage aber nicht überall so stabil wie in den Kreisen Donau-Ries und Dillingen. Und auch hier klagen manche Branchen über fehlenden Nachwuchs.

Von Walter Kaiser

Es hätte schlimmer kommen können. Zwar hat Corona auch den Ausbildungsmarkt in der Region getroffen, doch nicht ganz so hart wie vor Jahresfrist befürchtet – aber immerhin noch hart genug. Gegenüber anderen Bereichen Schwabens vor allem in den Landkreisen Günzburg und Neu-Ulm. Das erklärten bei einem Pressegespräch Werner Möritz, Geschäftsführer operativ der Agentur für Arbeit Donauwörth, Wolfgang Haschner von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben sowie Anette Göllner von der Handwerkskammer (HWK) Schwaben. Auffällig in dem umfangreichen Zahlenwerk: Die nordschwäbischen Landkreise Donau-Ries und Dillingen stehen besser da als Neu-Ulm und Günzburg. Dort sank die Zahl der gemeldeten Stellen laut einer Pressemitteilung um fast 20 Prozent, während in Nordschwaben kaum ein Einbruch der Zahlen zu verzeichnen war. Landkreis Donau-Ries: Großteil der Bewerber macht eine Ausbildung Beeindruckende 68 Prozent der gemeldeten Bewerber im Donau-Ries-Kreis mündeten in eine betriebliche Berufsausbildung. Im Berichtsjahr 2020/2021 wurden 1480 Berufsausbildungsstellen gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht das einem Minus von 65 oder 4,2 Prozent. Demgegenüber meldeten sich 973 Bewerber für eine Ausbildungsstelle, 56 oder 5,4 Prozent weniger als vor einem Jahr. Am Stichtag 30. September waren noch 120 Berufsausbildungsstellen unbesetzt, 2020 waren es 167 unbesetzte Ausbildungsstellen. Neun Jugendliche blieben unversorgt, 2020 waren es 14 gewesen. 21 Prozent der Jugendlichen entschieden sich für eine schulische Berufsausbildung, ein Studium oder gehen weiter zur Schule. Drei Prozent nahmen eine Erwerbstätigkeit auf und rund sechs Prozent meldeten sich ohne Angaben des Verbleibs bei der Berufsberatung ab. „Duale Berufsausbildung hat hohen Stellenwert in der Region“ „Die duale Berufsausbildung hat nach wie vor einen hohen Stellenwert in unserer Region. Immerhin fast 61 Prozent unserer gemeldeten Bewerber haben eine betriebliche Ausbildung begonnen“, sagt Möritz Dies entspricht dem Vorjahresniveau. Rund ein Viertel der Jugendlichen entschied sich für eine schulische Berufsausbildung, ein Studium oder den Besuch einer weiterführenden Schule. Dass die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe – trotz der mit der Pandemie einhergehenden Herausforderungen – besonders in den Landkreisen Donau-Ries und Dillingen kaum nachgelassen hat, finde ich beeindruckend“, so Möritz. „Leider mussten wir in Westschwaben einen erheblichen Rückgang von fast 20 Prozent der gemeldeten Ausbildungsstellen verzeichnen.“ Besonders in denen von der Pandemie betroffenen Wirtschaftsbereichen wie der Gastronomie/Hotellerie/Speisenzubereitung oder Friseurhandwerk wurden weniger Stellen gemeldet. 421 Ausbildungsstellen im Agenturbereich unbesetzt Auffällig stark nahm die Ausbildungsstellenmeldung in den Bereichen der Fertigung, Metall-, Maschinenbau und Elektrotechnik ab. „Ich hoffe sehr, dass die Ausbildungsbereitschaft, als ein wichtiger Faktor für die Deckung des Fachkräftebedarfs und der Sicherung des Betriebsstandortes, in der Zukunft wieder Fahrt aufnimmt“, führt Möritz aus. Im Berichtsjahr 2020/2021 wurden 4071 Berufsausbildungsstellen in West- und Nordschwaben gemeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht das einem Minus von 531 oder 11,5 Prozent. Demgegenüber meldeten sich 3174 Bewerber für eine Ausbildungsstelle, 173 oder 5,2 Prozent weniger als vor einem Jahr. Am Stichtag 30. September waren noch 421 Berufsausbildungsstellen unbesetzt (2020: 492 unbesetzte Ausbildungsstellen) und 33 Jugendliche unversorgt (2020: 54 unversorgte Bewerber). Dies ist im bayrischen Vergleich ein gutes Ergebnis. Wegen Corona ausgefallene Praktika machen sich bemerkbar Obwohl im Bereich Handel /Verkauf/Gastronomie die Zahl der gemeldeten Berufsausbildungsstellen im Vergleich zum Vorjahr um 7,7 Prozent gesunken ist, blieben 164 Ausbildungsstellen – dass sind immerhin über ein Drittel aller unbesetzten Ausbildungsstellen – frei. In diesen Bereichen werden die Nachwuchskräfte häufig über ein Betriebspraktikum gefunden, die aber im Vorjahr kaum stattfinden konnten. Aber auch in der Lebensmittelherstellung, Metall-, Fahrzeug- oder Hochbau, Sanitär-, Heizung, Klimatechnik, Lagerwirt-schaft, Arzt- und Praxishilfen oder im Friseurhandwerk fanden viele Betriebe zu wenig Auszubildende.

