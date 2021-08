Bekommen Senioren die Drittimpfung beim Arzt oder im Impfzentrum?

Das Donau-Rieser Landratsamt klärt auf, welche Personengruppe wo die Auffrischungsspritze gegen das Coronavirus erhält.

Nach den Beschlüssen der Gesundheitsministerkonferenz von Anfang August sollen auch in Bayern spätestens ab September Auffrischungsimpfungen für besonders gefährdete Personengruppen angeboten werden, bei denen der Abschluss der ersten Impfserie mindestens sechs Monate zurückliegt. Zu diesem Personenkreis zählen insbesondere Bewohnerinnen und Bewohner in Pflegeeinrichtungen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, Patientinnen und Patienten mit Immunschwäche oder Immunsuppression sowie auch Pflegebedürftige und Höchstbetagte (ab 80 Jahren).

Den Impfzentren komme dabei nach dem vorgegebenen Konzept des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege vor allem die Aufgabe der Durchführung von Auffrischungsimpfungen in den genannten Einrichtungen durch mobile Impfteams zu. Diesbezüglich befindet sich das BRK Nordschwaben als Betreiber der lokalen Impfzentren momentan in entsprechenden Vorbereitungen, wie es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes heißt.

Corona-Impfung: Anmeldung über die Software ist nicht möglich

Der übrige Kreis, also Personen mit Immunschwäche oder Immunsuppression sowie Pflegebedürftige und Höchstbetagte ab 80 Jahren, die nicht ein einer Einrichtung leben, soll die Auffrischungsimpfung durch ihre behandelnden Ärztinnen und Ärzte angeboten bekommen. Ob die vorangegangenen Impfungen in einem Impfzentrum erfolgt sind, spiele dabei keine Rolle. Eine Drittimpfung dieser Personen in den Impfzentren ist daher derzeit nicht vorgesehen.

Auch eine entsprechende Registrierung über die bayerische Software „Bayimco“ ist aktuell nicht möglich. Das Landratsamt bittet deshalb darum, von individuellen Terminanfragen für Auffrischungsimpfungen in den Impfzentren abzusehen. Sollten sich hier Änderungen ergeben, werde dies rechtzeitig bekannt gegeben.