Corona: 37 Prozent im Donau-Ries-Kreis haben die erste Impfung

Im Landkreis Donau-Ries sind bisher 65.143 Impfungen gegen das Coronavirus verabreicht worden. Auch die Zahl der vollständig Geimpften steigt deutlich.

Im Landkreis Donau-Ries sind bisher (Stand 23. Mai) insgesamt 65.143 Impfungen gegen das Coronavirus verabreicht worden. Von diesen entfallen 46.847 auf die Impfzentren und 18.296 auf Arztpraxen, wie das Landratsamt nun mitteilt. Eine Erstimpfung haben bislang 49.758 Bürger erhalten, dies entspricht 37,19 Prozent der Landkreisbevölkerung.

Deutlich gesteigert worden sei in der vergangenen Woche auch der Anteil an vollständig geimpften Personen. 14.912 Zweitimpfungen entsprächen hier einer Quote von 11,14 Prozent.

Corona-Impfung: 21.000 Personen sind noch registriert

Weitere 21.315 Frauen und Männer sind im Landkreis über die bayerische Impfsoftware registriert und signalisieren damit ihre Bereitschaft zu einer Impfung.

In der zurückliegenden Woche wurden in der Region insgesamt 7132 Impfungen vorgenommen – 3748 in den Impfzentren und 3384 durch die niedergelassenen Ärzte.

Lesen Sie auch: