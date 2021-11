Landkreis Donau-Ries

Corona: Den Clubs im Donau-Ries geht langsam die Luft aus

Im „Doubles Starclub“ in Donauwörth herrscht momentan eingeschränkt Normalität. Zwar hat der Club seinen Betrieb aufgenommen, aber die Corona-Einschränkungen sorgen für wenig Publikum. Ähnlich sieht es in der Diskothek „Rockmusik Hamlar“ aus.

Plus Im Donauwörther „Doubles Starclub“ und in der „Rockmusik Hamlar“ bleiben die Gäste fern. Die Corona-Pandemie und die daraus resultierenden Konsequenzen sind spürbar. Wie geht's weiter?

Von Barbara Würmseher

Corona contra Clubszene – und kein Ende der prekären Situation in Sicht: Hat sich in den Musik-Lokalen der Region gerade mal wieder so eine Art Normalität eingefunden, so müssen sich deren Betreiber angesichts steigender Inzidenzen gedanklich schon wieder auf den schlimmsten Fall einstellen.

