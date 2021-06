Corona: Diese Regeln gelten seit 7. Juni im Landkreis Donau-Ries

Sie haben den Überblick bei den Corona-Regeln im Landkreis verloren? Wir erklären, welche Maßnahmen bei der Inzidenz inzwischen greifen.

Stabil liegt die Inzidenz im Landkreis Donau-Ries unter der Marke von 50 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Damit sind am Montag weitreichende Lockerungen in Kraft getreten, die am Freitag vom Bayerischen Kabinett beschlossen wurden. Das gilt nun im Landkreis Donau-Ries.

Private Kontakte: Privat dürfen sich zehn Personen treffen – unabhängig davon, aus wie vielen Haushalten sie kommen. Genesene und Geimpfte zählen hierbei nicht mit. Hochzeiten, Geburtstagsfeiern, Beerdigungen, Taufen oder sonstige private Feiern sind ebenfalls wieder möglich. Bei dem aktuellen Inzidenzwert unter 50 dürfen draußen 100 Menschen zusammenkommen, in Innenräumen sollen es 50 Menschen sein. Auch hier zählen Geimpfte und Genesene nicht zur Personenzahl.

Gastronomie Seit dem 7. Juni dürfen Restaurants ihre Innenbereiche wieder öffnen. Die Voraussetzung ist allerdings, dass die Gastronomiebetriebe gute Hygienekonzepte vorlegen. Außengastronomie bleibt erlaubt. Sowohl im Innenbereich als auch draußen gilt ab 24 Uhr eine Sperrstunde.

Kultur und Kinos: Auch Theater und Kinos dürfen öffnen. Auch hier brauchen Gäste bei einer Inzidenz unter 50 keinen Corona-Test. Für Open-Air-Veranstaltungen ist es seit dem 7. Juni erlaubt, dass bis zu 500 Gäste zusammenkommen. Sie müssen allerdings Masken tragen und sitzen. Wenn die Inzidenzen bis Ende Juni stabil niedrig bleiben, könnten sogar mehr Besucher erlaubt werden.

Schule Schülerinnen und Schüler werden in Präsenz unterrichtet. Sie müssen aber weiterhin Masken tragen und Abstände einhalten. Eine Ausnahme gibt es: Beim Schulsport müssen die Kinder und Jugendlichen keine Masken tragen.

Kindergarten In den Kindergärten und Krippen gilt eine ähnliche Regelung wie in den Schulen: Kinder können vor Ort im Regelbetrieb betreut werden. Gruppen dürfen sich jetzt auch wieder treffen und gemeinsam spielen.

Sport Alle Sportarten werden wieder in voller Mannschaftsstärke erlaubt. Das heißt, auch Fußball- oder Handballmannschaften, die bisher nicht gemeinsam trainieren konnten, weil sie zu viele Mitglieder hatten, können wieder zusammenkommen und trainieren.

Laien-Musik Blaskapellen und Musikgruppen dürfen sich wieder vollständig zu Proben treffen.

Körpernahe Dienstleistungen: Kunden müssen laut Friseurinnung immer eine FFP2-Maske tragen, Friseure und Fußpfleger bis zur Inzidenz von 100 mindestens eine medizinische Maske.

Freizeit Solarien, Saunen, Thermen und Hallenbäder dürfen wieder öffnen. Besucher brauchen keinen negativen Corona-Test mehr vorzuweisen, um hineinzukommen. Draußen entfällt auch die Maskenpflicht. Das heißt zum Beispiel für Zoos und Parks, dass Besucher auf dem Gelände keine Maske mehr tragen müssen.

Nachtleben Bars, Klubs und Diskotheken bleiben geschlossen. (dz)

